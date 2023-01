Llega a Capilla del Monte el 3° Congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos

Capilla del Monte. Este sábado, la ufología y sus misterios vuelven a debatirse en Capilla del Monte, que con el correr de los años se ha transformado en la capital internacional de los avistajes de OVNIS y localidad donde se encuentra emplazado el Cerro Uritorco.



El evento cuenta con el auspicio de la Secretaría de Turismo local, y se llevará a cabo el próximo sábado 7 de este mes en la sala Enrique Muiño.



Ricardo González es uno de los investigadores más avezados en la ufología mundial y uno de los organizadores del evento.



"Llevo 30 años investigando el fenómeno OVNI, todo esto a raíz de una experiencia que me tocó vivir en mi país de origen, Perú, luego de experimentar un gran avistamiento cuando tenía 14 años en la ciudad de Lima. En esa oportunidad vi un objeto muy brillante que se movía en silencio rumbo al océano, a la vez que los medios de comunicación transmitían una serie de avistajes de manera paralela en diversos puntos del país. Investigando descubrí que el término OVNI (Objeto Volador No Identificado), es una sigla militar para describir a los avistajes que se realizaban de estos fenómenos no humanos. Esto ha abierto el debate en científicos, periodistas y personal militar, ya que con el paso del tiempo se han ido acumulando evidencias claras como filmaciones y fotografías e incluso testimonios de encuentros cercanos" indicó Gonzalez a El Diario.







El investigador señaló que hay personas que han relatado haber tenido un encuentro “cara a cara” con los tripulantes. El actual presidente de EE.UU. (Joe Biden) ha dado vía libre para una investigación sobre estos avistajes; "este sábado 7 llevaremos a cabo este Congreso de enigmas y misterios del Cosmos, y lo vamos a tratar con los más destacados especialistas" concluyó.



El Congreso



Esta tercera edición, orientada a la desclasificación ovni, el reporte de encuentros cercanos y las profecías de Chico Xavier y Benjamín Solari Parravicini que parecen dibujar los tiempos que vienen, contará con la participación de renombrados investigadores:



Ricardo González Corpancho. El reconocido testigo de contacto, investigador y escritor peruano, será el presentador de este congreso. Además, compartirá una conferencia con la últimas evidencias ovni y reportes de encuentros cercanos.



Jorge Luis Sucksdorf. Investigador y productor argentino de importantes documentales para History Channel, como Inexplicable Latinoamérica y Alienígenas Ancestrales. Sucksdorf desarrollará un tema inquietante: la posible visita de seres de otros mundos en tiempos remotos.



Gabriela Decall, investigadora argentina, una de las mayores especialistas en las profecías de Benjamín Solari Parravicini. En el congreso mostrará y analizará los inquietantes vaticinios del “Nostradamus de América” sobre el probable futuro de la humanidad.



Geraldo Lemos Neto, empresario brasilero que se transformó en el depositario de las profecías del famoso médium Chico Xavier, de quien fue íntimo amigo. Por primera vez en Argentina, Lemos Neto presentará el mensaje de advertencia de Chico Xavier y también sus propias experiencias sobre los tiempos que vienen.



Paola Leopizzi Harris, periodista y escritora ítalo-norteamericana, ex asistente del astrónomo estadounidense J. Allen Hynek, el “padre de la ufología”. Harris compartirá detalles inéditos de sus 45 años de dilatada investigación en el campo del fenómeno ovni, incluyendo casos de supuestas naves extraterrestres accidentadas antes del famoso incidente Roswell. Será homenajeada en el congreso por su trayectoria y legado.



Proyecciones de entrevistas exclusivas



Además de estas conferencias, se presentará en vídeo dos entrevistas inéditas que realizó Ricardo González Corpancho al periodista y escritor español J.J. Benítez y al astrónomo y ufólogo francés Jacques Vallée.