Osvaldo Ardiles visitó el Estadio Kempes

Osvaldo “El Pitón” Ardiles dejó una huella imborrable en el fútbol mundial, y mucho más en su provincia natal, a tal punto que una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, el mayor escenario deportivo de la provincia, lleva su nombre.

El exfutbolista, que vive hace tiempo en Inglaterra y es embajador deportivo del Tottenham inglés, se encuentra en Córdoba y aprovechó para visitar un estadio que conoce muy bien.

Este jueves fue recibido por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, y disfrutó de un recorrido por distintos sectores de las instalaciones, entre ellas la tribuna que lleva su nombre.

El Museo Provincial del Deporte fue el lugar elegido para que se abran paso los recuerdos, sobre todo para Osvaldo, quien además de ser campeón del mundo en 1978, también fue uno de los jugadores del seleccionado nacional que pisaron por primera vez el césped del por entonces “Estadio Córdoba”, un 16 de mayo de 1978.

Luego de su visita, Ardiles comentó: “Realmente me siento encantado de estar acá, hasta me emocioné y todo. Me trae muchísimos recuerdos. Que el estadio lleve el nombre de mi gran amigo Mario Alberto es muy lindo, especialmente porque yo estuve acá hace bastante tiempo y ver que el estadio está tan bien, con el museo y todo lo que está alrededor es muy gratificante”.

Como cada visitante ilustre que llega al Estadio, es tradición que deje su firma plasmada en una de las placas del techo del museo: será una más que integrará la enorme colección de autógrafos de grandes figuras del deporte.