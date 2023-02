Habló el abuelo de las gemelas argentinas que cayeron de un edificio

En medio del difícil momento que está viviendo la familia de Alana y Leila, el abuelo de las nenas reveló que hubo un llamado de la gemela fallecida donde le pedía volver a Argentina.

“Anteayer hablé con mi hijo y me dijo ‘papá vamos a hacer lo que quería Alana”. Alana desde que llegó no la pasó bien y se quería venir hace dos meses atrás”, contó Gustavo Lima y dijo que una de sus nietas lo llamó a altas horas de la noche para pedirle volver al país.

Noticias Relacionadas Dos gemelas argentinas de 12 años cayeron del tercer piso de un edificio en Barcelona

“Me llamó a las 4 de la mañana desesperada, ellas me dicen Gustavo, no me dicen abuelo. Me dice ‘Gustavo, te extraño mucho, quiero estar en tu casa’”, recordó el hombre, en medio del difícil momento que está pasando su familia por la muerte de una de las nenas y porque Leila continúa internada en grave estado.

“Yo no me di cuenta la verdad, nadie se dio cuenta porque quizás la hubiésemos asistido de otra manera, le hubiésemos dicho que esto de cambiar de sexo, querer ser otra persona no es grave y lo acabo de ver ahora. Yo veo la gente en la calle, cuando van hacia las marchas, lo miré con indiferencia y ahora me tocó a mi, dije ‘era esto nada más, era esto, no es tan grave’”, lanzó el hombre.

"Mi hermano se fue a vivir a España hace unos años para poder brindarles una mejor vida a sus hijos", agregó la tía de las menores.

Los abuelos de las gemelas viven en Mar del Plata. Necesitan viajar para acompañar a su hijo y su nuera. Pero no tienen suficiente dinero para afrontar los pasajes.

"Mi hermano y su señora están solos en España", posteó la tía en Facebook, "necesitamos de su ayuda para que sus padres puedan viajar para estar con ellos y apoyarlos, el pasaje es muy caro. Con lo que puedan por favor, todo sirve, se los agradeceríamos de todo corazón, es una situación muy difícil para toda la familia ya que estamos muy lejos".

Los datos para colaborar:

Alias: ARBOL.YERBA.DONA

Gustavo Fabián Lima

Cel: +549223 4391454