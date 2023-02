La gemela argentina que cayó de un balcón en Barcelona tuvo una mejoría

Gustavo Lima, el abuelo paterno de las gemelas argentinas que el martes se arrojaron de un tercer piso del edificio en el que vivían en Sallent, Barcelona, tras lo cual una murió y otra permanecía internada, afirmó esta tarde que la adolescente en estado crítico atinó a despertarse y empezó a mover los párpados.

"Tengo buenas novedades porque hace media hora -a las 13.30 de Argentina- la mamá me contó que a Leila le empezaron a sacar todos los cables, respiradores que tiene para ver si se despertaba sola. Atinó a despertarse, empezó a mover los párpados cuando escuchó la voz del padre. Los médicos se pusieron contentos y dijeron que esas son buenas señales", declaró en una entrevista con TN desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde espera para partir hacia España.

"Le tienen que volver a hacer los análisis urgente. La van a volver a dormir porque tiene la mandíbula quebrada, la tienen que operar, pero para hacer todo eso tienen que hacer una serie de análisis", añadió el hombre.

Por su parte, la abuela ya se encuentra en el municipio español donde se reencontró con su familia. "Es alentador, pero todavía queda mucho", agregó el abuelo sobre el estado de la adolescente.

Además, Lima afirmó que se quieren volver apenas Leila se recupere. Mi hijo me dijo 'desde que llegué acá es una desgracia tras otra'.

Y adelantó que él tiene una buena noticia que comunicará a su nuera y su hijo cuando llegue a España que es que me los voy a traer, a la familia que vive en el país europeo hace tres años.

"Voy a esperar a que se repongan y hay gente argentina allá en España que vieron la situación y están haciendo una colecta porque se imaginan que ellos quieren volverse. Gracias a los argentinos y todo el que colaboró ahora tengo cómo traerlos, ellos no lo saben todavía. Espero llegar pronto, poder darle un abrazo y dejar de llorar, para ser fuerte y poder cobijarlos a ellos", agregó.

Asimismo, destacó la ayuda de la Cancillería argentina y el Consulado de allá le consiguieron un pasaje de Argentina a Madrid y luego otro vuelo hacia Barcelona.

Antes de partir, tanto la abuela como el abuelo aseguraron en declaraciones a medios periodísticos argentinos - entre ellos Télam- y españoles que eran acosadas por su nacionalidad y porque una de ellas estaba en transición hacia un cambio de identidad de género.

Lima precisó que Leila y Alana -quien falleció en la caída- sufrían bullying en el colegio debido a su acento, situación que se agravó cuando una de ellas hace dos o tres meses decidió cortarse el pelo, ponerse ropa de varón e identificarse como Iván.

El hombre señaló que ni su hijo ni su nuera estaban al tanto de que las agresiones hacia Iván se habían intensificado por el cambio de su identidad de género, pero que en una carta que dejó antes de saltar por al balcón, explicó que no era feliz ahora y que nunca en su vida iba a poder ser feliz por la decisión que había tomado.

"Nosotros nos enteramos por la carta que escribió que le hacían bullying porque había decidido llamarse Iván, como si fuera un delito. Esto lamentablemente no pasa solo en España, sino en todo el mundo", denunció.

"Leila ahora está luchando por su vida, tuvo una noticia alentadora, siempre uno está esperando que no suceda lo peor, añadió. También contó que el hijo menor de la familia -Amadeo- sufrió bullying en Barcelona.

"Lamentablemente empezó así, con el nene más chico, Amadeo. En una de las charlas virtuales que teníamos yo lo veía triste y me decía 'en la escuela no me va bien' y yo le decía al padre, que al nene le estaba pasando algo, y que por eso no quería ir a la escuela. Y un día le contó al padre que le pegaban. Entonces él fue a hablar con la directora y citaron a los padres de los chicos esos y dentro de todo dejaron de hacerlo... pero lo minimizaron enseguida dijeron 'son chicos, no pasa nada'. No pasa nada y pasó lo que pasó.

Lima contó ayer que estará llegando a Sallent en las próximas horas gracias una colecta realizada por vecinos de Mar del Plata, ciudad donde reside, en tanto que la abuela ya está en el municipio de la región catalana, según indicaron a esta agencia fuentes oficiales.

También la abuela materna manifestó al portal español Telecinco que sufrieron bullying en el colegio y en el instituto siguieron con problemas y subrayó: Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada.

El consulado general de nuestro país en Barcelona y la Cancillería, desde la Dirección de Argentinos en el Exterior, están asistiendo a la familia en el municipio catalán como para el viaje de los abuelos desde Argentina.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 15, cuando se arrojaron desde el tercer piso de la vivienda a la que se habían mudado recientemente con su familia, ubicada en la calle Estación 4.

Como consecuencia del impacto, Iván murió en el acto mientras que su hermana logró ser estabilizada y llevada de urgencia al hospital Parc Taulí de Sabadell.

Según las autoridades locales, hasta el momento el caso se investiga como un posible suicidio por bullying escolar o problemas familiares.

El caso provocó una fuerte conmoción en la localidad de Sallent, de poco más de seis mil habitantes, a donde la familia argentina se mudó hace casi dos años, luego de vivir un año en Reus.