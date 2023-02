Tenía ropa para regalar, le llovieron los pedidos y lanzó una colecta solidaria

Mauricio Díaz es un joven de 19 años que vive en Villa Carlos Paz desde hace un año y trabaja como mozo en un bar céntrico. Hace unos días, realizó una publicación en redes sociales informando que tenía ropa para regalar y le llovieron los pedidos, por lo que decidió lanzar una colecta solidaria para ayudar a los que menos tienen.

El joven asegura que cuando llegó a la ciudad le costó acomodarse y pasó momentos difíciles, por lo que decidió buscar la forma de ayudar a otras personas que pasan por situaciones parecidas.

Mauricio contó a EL DIARIO: «Hace unos días hice una limpieza de mi placard y saqué muchas cosas, las publiqué en Instagram y avisé que si alguien las necesitaba, me hablara. Me escribió muchísima gente, eso se me dio la idea de hacer una colecta. Por el momento voy entregar primero a la gente que me pidió, o ver de ir a algún barrio humilde que necesite».

«Me escribieron muchos jóvenes preguntando si tenía camperas y pantalones. Yo vivo con mi mamá y mi hermana, nos vinimos de Rosario y cuando llegamos no teníamos nada, fuimos conociendo gente y de a poco nos fuimos armando. Me pongo en el lugar de la gente, sé que es feo no tener y necesitar»; reflexionó.

«Me sorprendió que me escriba tanta gente, ahora busco lo que sea que esté en buenas condiciones para dar. Estoy pensando en juntar alimentos no perecederos para colaborar con algún merendero»; finalizó el joven.

Para colaborar con la causa de Mauricio y entregar donaciones, comunicarse al 3541-289483.