ANMAT: prohibió una reconocida marca de edulcorante por no cumplir con las normas

El organismo regulador prohibió la reconocida marca de endulzantes “Milas Naturales”. Esto implicó que los edulcorantes que antes se comercializaban ahora no se podrá más especialmente los Erythritol y el Xilitol.

La ANMAT decidió tomar esta importante medida, para tratar de preservar la salud de la población y que no se genere ningún tipo de enfermedad a causa de consumir este insumo que es perjudicial ya que no cuentan con los datos de elaboración, fecha de vencimiento ni tampoco información que hable sobre los ingredientes a utilizar para crearlo.

Esta entidad consideró que estos edulcorantes son totalmente ilegales porque los datos que se necesitan saber no los tiene. Sin registros ninguna persona puede consumirlo debido a que no hay como comprobar si es apto o no para el consumo.

Estos envases en la mayoría de las veces, se vendían a través de Mercado Libre plataforma por la cual no te colocan la información adecuada lo que hace que no sea confiable a la hora de adquirir un insumo.Informa Voces Críticas.

Como es habitual, el ANMAT trabaja de forma paralela con el famoso Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad. De este modo, la entidad se asegura que otro organismo hace un segundo control de los productos del mercado.