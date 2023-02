Así cotiza el dólar blue este sábado

El dólar blue cerró este viernes a $375 para la compra, mientras que se estancó en los $379 para la venta y no registró movimientos respecto al cierre del jueves, día en el que subió dos pesos.

El dólar oficial cotiza a $193.67 para la compra y a $203.33 para la venta en una semana corta por los feriados de carnaval en la que avanzó 1,15%, y en la que el Banco Central cerró con un saldo negativo de US$ 21 millones.

Noticias Relacionadas El Gobierno Nacional espera que el FMI apruebe la cuarta revisión del acuerdo

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $263,73 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $334,73.

Puntualmente, en la jornada de hoy el BCRA culminó con ventas por US$28 millones, cortando así la racha positiva que había encadenado en las dos jornadas precedentes.

De esta forma, la autoridad monetaria finalizó la semana corta con un saldo negativo de US$ 21 millones, monto que surge al descontar al resultado de hoy los US$ 7 millones que había adquirido entre miércoles y jueves.

La semana pasada el Banco Central cerró con un saldo negativo de US$470 millones y acumula un rojo de US$ 924 millones en lo que va de febrero.

En enero, la autoridad monetaria registró en total ventas por US$ 190 millones.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $202,87 promedio, con un incremento de 39 centavos respecto al último registro de ayer.

En el acumulado semanal avanzó $2,32, lo que significó un crecimiento del 1,15% en comparación con el último resultado de la semana anterior.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 0,1% hasta los $367,40 y el MEP baja 0,2% hasta los $356,64, en el tramo final de la jornada.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 37 centavos en comparación con su cierre precedente, y finalizó en $195,68. De esta forma, en la semana acumuló un avance de $2,49 (1,28%).

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $355,02, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $405,74.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 232,939 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 7 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.071 millones.