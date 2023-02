«Madres por la diversidad» acompañan a las familias en el proceso de aceptación

"Madres por la Diversidad", es una organización fundada por madres y padres hace 9 meses, se encuentra en la Secretaria de Género y Diversidad en calle Sucre y Santa Rosa de la ciudad de Córdoba.

Esta organización esta destinada a entender y ayudar a los padres en la transición de sus hijos de una manera sana y natural. Daniela López es madre de un varón trans y fue quien comenzó con la organización,

Todos los viernes se reúnen en un espacio otorgado por la Municipalidad de Córdoba, en el Parque Sarmiento llamado “transitar”. Es un punto de encuentro entre padres donde hablan de los conflictos, como ayudarlos a transitar el cambio desde sus nombres, cuestiones de afecto y la forma de ver el mundo.

Daniela, referente de la organización habló de la importancia de esta sociedad en los hijos: “buscamos entender, acompañar, empatizar y aprender este mundo que es muy diferente. El grupo general de padres se nos acerca con miedos, dudas, vergüenza y resistencia a la aceptación, pero este amor fraterno nos hace que nos convoquemos. Trabajamos en restructurar y acompañar".

"Hace muchos años los chicos eran excluidos, tratamos de que hoy no sea así, empezamos como mediadores. Cada vez tenemos papás con niños más chicos, está Manuela de ocho años, Maxi de catorce, esto es un cambio en toda la familia".

"Dentro de la organización hay un sistema de salud en Córdoba, los asesoramos con la Dirección de Género y Diversidad, hay un sistema legal en el que se los empieza a encausar a quienes quieren tener su DNI. Tenemos el sistema de pares, se nos acercan amigos, hermanos la gente que los rodea no solo los padres, buscando como ayudar, acompañar, más que nada para enfrentar una sociedad que todavía no esta dispuesta y permeable al hecho de la diversidad" aseguró.

Sobre el evento realizado días atrás en la ciudad de Carlos Paz, manifestó: "Creo que es una apertura fabulosa el “Carlos Paz diversa”, es una ciudad donde en la mayoría de obras y teatros es integrado por la diversidad, me es raro que no se haya hecho antes. Creo que es una apertura hacia todo el interior. debemos empezar a extender los lazos, en el interior hay mucha mas resistencia, vienen con una cultura impermeable y no empatizan con lo que nos pasa todos y se sigue ocultando".