Andrea Castana: Piden volver a investigar a los cuatro imputados

A ocho años del asesinato de Andrea Castana en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz, el caso todavía permanece impune y la familia volvió a reclamar que se investigue a los cuatro imputados que tiene la causa. El femicidio se registró el 11 de marzo del 2015 y durante largos años, se hicieron numerosas marchas para pedir justicia.

Hay un fuerte cuestionamiento al trabajo del fiscal Ricardo Mazzuchi y a mediados del 2022, la querella quedó a cargo de la abogada Daniel Pavón quien solicitó que se incorpore la perspectiva de género y que se fortalece la línea investigada sobre los acusados: Juan Manuel Lazzaroni (ex pareja de Castana); Fernando Villa, Diego Luján y Omar González.

En diálogo con El Diario, la abogada Daniela Pavón aseguró: «Tuve acceso a los expedientes, hoy se encuentra un instructor a cargo de la causa y se están tomando algunas medidas para tratar de identificar a la persona que participó del hecho, al autor material. Lo que venimos pidiendo a la fiscalía es que la investigación tenga perspectiva de género, que se investigue que el crimen de Andrea no ha sido algo al azar. No estamos en presencia de un violador serial, no se dieron otras situaciones ni en el lugar, ni en las cercanías, que nos lleven a pensar que un violador o asesino serial está suelto. No fue alguien que estaba esperando para atacar, Andrea siempre fue la víctima elegida y se debe investigar eso».

«Queremos que se tenga en cuenta el contexto, consideramos que hay muchas líneas de investigación abiertas que no se han agotado. Seguimos sosteniendo que Andrea se encontraba en ese lugar y pocas personas sabían que iba a estar ahí. La familia y los amigos tratamos que la fiscalía avance en una línea de investigación, también creemos que esto no es un hecho cometido por una sola persona y se lo hemos planteado al fiscal»; argumentó la letrada.

«A medida que transcurre el tiempo, cada vez estamos más cerca de la impunidad. Los cuatro imputados siguen imputados y sobre ninguna de esas líneas se han llevado a cabo nuevas medidas, no se siguió trabajando. Cuando yo ingresé al caso, nos damos que no había un instructor asignado y recién se designó uno este año»; concluyó.