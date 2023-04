Tiene una beba de meses y viven en condiciones extremas

Un vecino de la zona oeste de Villa Carlos Paz se encuentra atravesando una dramática situación y necesita ayuda. Es padre de una beba de cuatro meses y vive solo con ella en condiciones extremas, en una precaria vivienda ubicada en la calle Cerro de la Gloria del barrio Colinas.

El hombre no puede salir a trabajar porque no tiene con quien dejar a la pequeña.

La presidenta del centro vecinal de Altos del Valle, Gabriela Molina, contó a EL DIARIO: «Necesita ayuda urgente. Tras la lluvia, se les mojó todo y no tiene un techo como corresponde. La situación es muy compleja, con una beba tan chiquita no puede salir a trabajar y tampoco puede dejarlo al cuidado de cualquiera. Él es albañil, sabemos que si no trabaja no cobra».

«Necesitamos pañales, leche, alimentos y muebles, si el papá no come, difícilmente pueda responder por la beba. Ayer se comunicó Acción Social de la Municipalidad y le van a brindar asistencia, pero en las condiciones que están, necesitan mucha ayuda»; destacó.

Para brindar asistencia al papá y a la menor, comunicarse al 351-2512232.