La ex modelo Raquel Mancini fue internada de urgencia

Buenos Aires. La salud de Raquel Mancini vuelve a estar en el centro de la escena y hay preocupación en su entorno. Según informaron en Intrusos, la icónica exmodelo de 58 años sufrió una descompensación en su domicilio y fue derivada de urgencia a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentra en terapia intensiva, en medio de un profundo hermetismo y mejorando su cuadro de a poco.



Desde el Hospital Fernández, el cronista Pablo Layus salió al aire en el ciclo de América y detalló que la familia había solicitado que no se entregue ningún parte médico. “Desde el hospital trajeron algo de tranquilidad, me dijo que estaba bien, recuperándose y esas son buenas noticias”, agregó.



Por su parte, desde el piso, Karina Iavícoli aportó más información para intentar desentrañar lo que había ocurrido con Mancini. “Ella hace tiempo que no viene bien”, reveló la periodista, y compartió lo que le había contado Augusto, uno de los hermanos de la exmodelo. Según su testimonio, fue el tercer hermano, Luis, el que la encontró en su departamento tras su descompensación.



“Raquel vive sola en Palermo, no está trabajando por el momento. La familia está preocupada. La mamá la llamaba por teléfono y como no contestaba se asustaron. Luis, que tiene llaves, la encuentra tirada, balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos. Estuvo casi todo el domingo tirada”, relató la panelista.



Además, siempre según la versión del hermano, Raquel hace un año que se mueve con un andador en la calle. “Sus problemas de salud son graves”, sintetizó Iavícoli. Y ante la pregunta de la conductora Flor de la V sobre si estos inconvenientes podrían ser consecuencia de sus reiterados pasos por el quirófano, señaló que Augusto actualmente está distanciado de su hermana porque “se enoja y le duele que Raquel siga yendo a lo de (Aníbal) Lotocki. Su hermano no sabe si lo que le pasa tiene que ver con eso, pero él toma distancia porque no entra en razón con este tema”.



Por último, la panelista informó: “Raquel no tiene obra social... llaman a una ambulancia, fue el SAME a buscarla, está en terapia intensiva, y se espera que la pasen a una sala común”, cerró. “Estaban buscando el medicamento que la ayude a poder ponerse de pie”, completó Layus desde el hospital.



En el pasado Raquel Mancini ya fue noticia por sus problemas de salud, la mayoría de ellos derivados de sus intervenciones estéticas. En 1996 permaneció algunos días en coma profundo luego de una descompensación sufrida durante la práctica de una lipoaspiración. Poco tiempo después se tuvo que someter a una operación en el intestino delgado por una úlcera generada por el estrés.



En 2008, tuvo un accidente mientras preparaba su participación en Patinando por un sueño. Antes de su debut, se fracturó la tibia y el peroné, además de romperse los ligamentos. Además, tuvo que lidiar con una internación en el año 2016 por una neumonía y un cuadro de Gripe A que la tuvo en grave estado.