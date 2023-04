Mateo sueña con una vida mejor, vos podés ayudarlo

Cuando tenía dos años de edad, un arco de fútbol cayó sobre Mateo Pineda. El hecho ocurrió en el año 2017 en el barrio El Parador de Tanti y le provocó graves daños y secuelas que cambiaron su vida para siempre. Desde entonces, debe someterse a una costosa rehabilitación y su familia no cuenta con los recursos necesarios.

Mateo salió de un coma farmacológico, tiene parálisis motriz del lado izquierdo de su cuerpo y necesita de una fonoaudióloga por una deformación que sufrió en su paladar. El año pasado fue operado de sus ojos y también necesita 24 sesiones de terapia visual que demanda un gasto semanal de 10 mil pesos.

La madre de Mateo, Karen Agüero, manifestó a EL DIARIO: «Si bien al principio tuvimos algunas ayudas, no contamos con obra social y el único que trabaja en casa es mi marido. Él es albañil, así que yo me ocupo de Mateo y sus dos hermanos. Él va al colegio pero necesita maestra integradora y está sufriendo bullying porque no puede hablar bien».

«Ahora estamos haciendo una venta de empanadas para juntar el dinero de las sesiones de terapia visual. Vamos haciendo las cosas poco a poco, a medida que conseguimos el dinero. Mateo debería estar asistiendo a la fonoaudióloga y teniendo rehabilitación en su cuerpo, pero no llegamos con todo. Algunas personas de la zona se acercaron y nos donaron un par de sesiones. Nos pidieron que fuera a hacer algún deporte como parte de su rehabilitación motriz, pero no podemos enviarlo»; reconoció la mujer.

Este sábado 18 de marzo, la familia realizará una venta de empanadas para juntar fondos y pagar algunas sesiones. Se venderá a $1500 la docente de empanadas y quienes quieran comprar, podrán comunicarse al 3541-568899. También es posible realizar donaciones al alias: CBU :0000003100018107690956 ALIAS: MATEO.PINEDA.25 (MERCADO PAGO).