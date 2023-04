Se viene el Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia

La Semana de la Memoria, en su séptima edición, tendrá su festival artístico y musical el próximo jueves 23 a las 18:30 hs en el Parque Las tejas. Organizado por el Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Agencia Córdoba Cultura contará con la participación de artistas de diversos géneros musicales, como Calle Vapor, Roxana Carabajal, Valdés, y el cierre a cargo de una de las bandas de rock del momento: Eruca Sativa.

Con entrada libre y gratuita, además, se presentará una grabación de la canción “Amor Ausente”, en homenaje a Sonia Torres, presidenta de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, referente de los derechos humanos, quien lleva más de cuatro décadas de lucha en búsqueda de su nieto.

De este modo, y durante todo el mes de marzo, se llevarán a cabo más de 80 actividades en toda la provincia de Córdoba, como una manera de volver la mirada sobre aquella página oscura de nuestra historia y no olvidar lo sucedido en la última dictadura cívico-militar de 1976.

Si buscás más información, acá podés consultar la grilla completa de la Semana de la Memoria 2023: https://www.cba.gov.ar/semana-de-la-memoria-2023/

Una canción, el mismo homenaje

Para esta ocasión en que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en el país, la Secretaría de Derechos Humanos invitó a músicos y artistas de la escena local para grabar la canción “Amor Ausente”, cuya letra pertenece a Claudio Pacheco y Eduardo Bechara.

Silvia Lallana, Vivi Pozzebon, Lucas Heredia, Mery Murúa, Guada Casales, El Luki, Facundo Toro, Lorena Jiménez, Dúo Coplanacu, Micaela Vita, Adrián Berra, La banda inestable y Ulises Bueno sumaron sus voces a la búsqueda de Sonia Torres y las Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba de los más de 300 nietos y nietas que todavía no conocen su verdadera identidad.

La producción musical, grabación y mezcla estuvo a cargo de Juan Arabel y contó con la participación de los músicos Agustín Palacios, María Eugenia Menta, Lucas Alberto Maldonado Godoy, Rivera Daniel, Fabre Juanpa, Diego Bravo, Fandiño Cecilia y Matías Sabagh. La producción audiovisual estuvo a cargo de El Camboyano Producciones, Andrés Dunayevich, Pachu Herrera, Sebastián Cáceres y Franco Olivetta.

24 de marzo, día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.”

¡Vamos las bandas!

Calle Vapor

Conjunto musical que surge en Córdoba en el 2006. Su repertorio musical incluye boleros, sones y cha cha cha. Referentes de la música latinoamericana, así como también de composiciones propias, incursiona también en la Música Afrolatina y sus diferentes estilos, intentando siempre descubrir poetas e historias que aportan y suman al proceso creativo latinoamericano.

Roxana Carabajal

Con más de 20 años de trayectoria dedicados al folclore, Roxana Carabajal lleva a través de la música, la cultura y las tradiciones santiagueñas a cada escenario del país. Su último disco es una obra audiovisual realizada en Upianita, Santiago del Estero.

Valdés

Dúo de pop cordobés formado en 2015 por los hermanos Edu y Pancho Valdés. Desde 2016 han editado dos LP (Valdes y Gris) y dos simples con atmósferas de R&B, soul, pop-rock argentino y diferentes experiencias de producción. En 2020 publicaron su tercer álbum, Postal, y su primer EP de remixes. En 2021 presentaron Al calor de tu vida, colaboración junto a la artista chilena Dulce y Agraz. Una Vez Más, su más reciente disco, revisa los orígenes del vínculo musical y familiar que une a los hermanos Valdés.

Eruca Sativa

La banda de rock alternativo integrada por Luisina «Lula» Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, recorrió desde sus inicios (2007) importantes escenarios de Argentina, Latinoamérica (Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, México y Cuba) y España. Participaron en festivales como Vive Latino, Cosquín Rock (ediciones de Argentina, México y Bolivia), Cosquín Folclore, Personal Fest, Lollapalooza, Rock al Parque Bogotá, Festival de Santa Lucía México, Rock & Roll All Stars, Mother of all en Monterrey e innumerables eventos regionales.