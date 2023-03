Tres destacadas mujeres fueron reconocidas en el Concejo de Representantes

Tres destacadas profesionales fueron distinguidas ayer en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Marisa Cai, la primer nutricionista del Hospital Gumersindo Sayago, Amelia Guisasola de Marchi, reconocida obstetra y Nélida Besada de Pescetti, licenciada y profesora de historia, fueron reconocidas por su aporte a la comunidad durante varios años.

La docente jubilada Nélida Besada, vicedirectora y directora del IESS, manifestó: «Este reconocimiento me dio una gran felicidad, no lo esperaba. No es mérito mío, sino de toda la gente que me acompañó durante toda mi carrera y me fue guiando, ayudando y enseñando. El reconocimiento fue lo más lindo que me dejó la docencia. Los alumnos, cuando voy por la calle y me ven, vienen y me saludan. Hoy le dijo a los docentes que quieran a sus alumnos, que les den lo mejor que puedan».

Por su parte, Amelia Guiasola expresó: «Estoy muy emocionada y muy agradecida por esto. La ciudad ha crecido mucho, yo empecé en el sesenta y me retiré en 2002 y he visto nacer a varias generaciones. La mía es una profesión sacrificada, sin horarios, yo me iba de casa y a veces no volvía por más de treinta horas. A los profesionales de hoy, les digo que amen la profesión con toda la mayor humanidad posible y se brinden al paciente».

Finalmente, Marisa Cai recordó el día que llego al hospital municipal. «Todo lo que uno ha hecho, lo hizo con mucho amor y esfuerzo. A mí, me ha secundado un grupo de gente que ha sido maravilloso. Teníamos un compromiso con la comunidad, esos 30 años fueron con mucha energía y sembrando para la comunidad».