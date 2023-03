Un periodista dijo que Piqué lo amenazó y quiso atropellarlo

España. Gerard Piqué volvió a ser noticia, pero estuvo muy lejos de ser por la Kings League. El exjugador del Barcelona aún no puede dejar atrás su definitiva separación con Shakira, ya que la artista colombiana compuso un tema con Karol G, donde ella sugiere que él intentó reconquistarla. A pesar de que su relación con Clara Chía marcha en un buen momento, los periodistas de espectáculos los asedian para sacarle alguna palabra a ambos, y parece ser que habría reaccionado de la peor manera con Jordi Martin, uno de los reporteros que cubre las novedades de este trío amoroso.



Su cercanía con este conflicto lo ha transformado en uno de los objetivos menos afables para Piqué, que intenta evitarlo en cada oportunidad que puede. Sin embargo, la enemistad habría pasado un límite porque en el podcast del programa “El gordo y la flaca” emitido por la cadena Univisión intentaron contar las últimas novedades del caso en la voz de Martin. Él reveló una amenaza formulada en voz del propio protagonista. “Hoy viví un episodio desagradable con Gerard Piqué y con Clara Chía. Estuve a punto de ser atropellado”, inició su crónica desde Barcelona.



Su vigilia con la feliz pareja concluyó en la casa de los padres del exfutbolista de 36 años, adonde llegaron ambos personajes: “La sorpresa para mí ha sido preguntarle a Clara acerca de la canción de Shakira y ella se lo toma a broma. Se limitaron a sonreír y burlarse de la situación”. Luego de un extenso tiempo en el que estuvieron dentro del domicilio, abandonaron el lugar raudamente a bordo de un vehículo, que estuvo a un paso de causar un hecho de mayor gravedad: “Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”. Pero el conflicto continuó, ya que siguió la huida de los novios en plena autopista: “Un poco más tarde, nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y me hacían señas obscenas”.



En este sentido, denunció una serie de advertencias espetadas por el fundador del Grupo Kosmos: “Más tarde, consiguió mi número telefónico y hasta me llamó diciéndome que voy a morir. Por cierto, no es la primera vez”. Tras asegurar que Shakira está produciendo un nuevo video musical con Manuel Turizo, le envió una suplica a la cantante sudamericana: “De corazón, le pido que esta nueva canción no vaya dedicada a Gerard Piqué porque se muestra alteradísimo cada vez que me ve”.