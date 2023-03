Una abuela cría sola a sus nietos, está sin trabajo y necesita ayuda

Carmen es una vecina de 61 años que vive en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, tiene a su cargo a su madre de 90 años y sus dos nietos de 7 y 9 años, no cuenta con trabajo y necesita ayuda.

La mujer dialogó con EL DIARIO y sostuvo: «En estos momentos, estoy con una situación difícil para mí. Se me hace pesado para comprar la vestimenta, las zapatillas y con los chicos que van al colegio. Gracias a Dios, les va muy bien, pero a veces me caen con una lista de cosas y las voy comprando en la medida que puedo».

«Nosotros vivimos con la jubilación de mi mamá, yo me quiero jubilar pero me dicen que no tengo la edad suficiente. Nadie te da trabajo, lamentablemente ante la sociedad una persona es vieja cuando tiene 45 años. Tengo mis nietos a mi cuidado porque la mamá me los entregó, los tengo desde que son chiquitos. Nunca los mandé al Paicor, no los quería mandar porque sentía que había chicos que lo necesitaban más»; agregó.

Para colaborar con la mujer y su familia, comunicarse al 3541-215912