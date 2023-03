Párroco Pablo Nassif: “Nadie puede hacer un camino y tomar decisiones solo”

Villa Carlos Paz. Pablo Nassif, el nuevo sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y de las instituciones educativas IRESM y Cristo Obrero, asumió su cargo hace poco más de dos semanas en la ciudad de Villa Carlos Paz, luego del escándalo que terminó en la destitución de su predecesor Mario Bernabey. Nassif asegura que viene “a sumar desde mi lugar y nadie puede hacer un camino y tomar decisiones solo”.



El párroco es nacido en la ciudad de Córdoba donde vivió toda su infancia, siendo seminarista visitó algunas comunas del interior de la Provincia. En el año 1994 estuvo un año en Obispo Trejo y durante 12 años fue cura en Río Primero. El último tiempo estuvo en una parroquia de barrio Sarmiento en Córdoba, hasta que finalmente fue designado a la Parroquia del Carmen en la ciudad de Villa Carlos Paz.



En una entrevista concedida a EL DIARIO Nassif manifestó: “Me he sentido muy bien recibido, con mucha predisposición de todos, con muchas ganas. El día de la Misa que asumí lo dije, yo vengo a sumarme a un camino, a la comunidad de Carlos Paz y la Parroquia del Carmen, que tiene un camino largo y rico. Quiero aprender, iré aportando lo mío, respetaré lo que hay y la cosas que vayan surgiendo, iremos haciendo procesos y tratando de buscar caminos todos juntos".



"Nadie puede tener una mirada única, tanto en la parroquia como en los colegios. Todavía no me reuní con padres. Desde mi llegada he intentado poner en marcha el colegio y comenzar mi tarea. Sí me reuní con directivos y personal y en jornadas de inicio con los chicos en todos los niveles".



"Me gustaría señalar que yo vengo a sumar, soy cura, pero no soy director ni representante legal. Hay gente que tiene la formación y la capacidad para hacerlo, yo voy a ser parte de lo que tenga que ser como párroco, no voy a tomar decisiones individuales. Es de público conocimiento que hemos nombrado nuevos representantes legales, el anterior termina su mandato en estos días y por cuestiones personales no ve la posibilidad de continuar".



"En todos los niveles, en todas las instituciones, hay gente que tiene distintos roles y si no se trabaja en equipo y articuladamente difícilmente uno pueda salir adelante, en las familias es así y pasa por ahí. Tengo mucha esperanza, no desconozco que vienen de una historia compleja, difícil, me lo han expresado profesores y personal, por eso espero que pueda ser de ayuda para mejorar".