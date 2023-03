Vecinos de Sol y Río son víctimas del mismo delincuente todos los días

Villa Carlos Paz. En las últimas horas vecinos del barrio Sol y Río de Villa Carlos Paz decidieron "escrachar" a un sujeto que no para de cometer delitos en la zona sur de Carlos Paz desde hace años y nadie lo detiene.



Personas que viven en el barrio expresaron que “este muchacho hace tiempo que viene robando en el barrio, a algunos nos ha robado hasta dos veces y todos hemos sido víctimas de su conducta. Decidimos subir imágenes a las redes para ver si hacen algo, la Policía ya lo conoce, saben quién es, siempre es la misma historia”.



“Estamos cansados, literalmente no se puede estar tranquilo con un tipo que te entra por el patio a la hora que quiere y anda dando vueltas por el barrio como si fuera el dueño. No tenemos muchos datos de su edad o cómo se llama, pero todos lo ven y saben quién es. No solo lo hace en Sol y Río, vecinos de Playas de Oro aseguran que también fueron víctimas de este hombre”, aseguraron los vecinos.