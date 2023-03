El calor extremo no para, se espera una máxima de 35°

Un nuevo anuncio de lluvias trae la esperaanza a la región de no volver a pasar por una larga estación seca tal como sucedió el año pasado. Si bién, aún debe precipitar no menos de 100 milímetros para recuperar el nivel de los diques, la lluvia además traerá alivio a las temperaturas extremas que no aflojan.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para la región una máxima que se ubicará en los 35°. También prevé vientos fuertes por la tarde, de hasta 50 km/h y con sentido nordeste.

La apertura de la semana hábil, estará signada por la continuidad del calor que viene golpeando en los últimos días, y que no menguará pese a que se anuncian tormentas eléctricas este lunes por la tarde y noche. Mientras por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, la presencia de nubes irá in crescendo hasta descargar en tormentas de variada intensidad, que se anticipan fuertes.

Pronóstico extendido

Para mañana martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias, pero el tiempo irá mejorando paulatinamente. La máxima se ubicaría en los 33°

En tanto el miércoles el cielo estará parcialmente nublado y habrá continuidad del calor, con 35° de registro máximo probable.