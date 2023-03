Uepc rechazó la propuesta salarial de la provincia y habrá paro el viernes

Los docentes nucleados en el gremio de Unión de Educadores de Córdoba (UEPC) rechazaron hoy la propuesta salarial de la provincia e informaron que realizarán el próximo viernes un nuevo paro de 24 horas, como lo hicieron el lunes pasado, en el primer día de clases.

La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales resolvió hoy no aceptar el ofrecimiento del Ministerio de Educación y estableció un plan de acción por el incremento salarial.

Por eso, adelantaron que este miércoles se adherirán al Paro Internacional de Mujeres del 8M, el jueves habrá acciones con cuerpos orgánicos por departamento y el viernes habrá un paro con movilización.

"De existir una nueva propuesta salarial superadora, iniciar el proceso de información, consulta y resolución", indicó el gremio en un comunicado.

Además del reclamo salarial, plantearon otros puntos como "la inmediata concreción de la Titularización de Docentes de PIT, ProA, Coordinadores de Curso y Modalidad de Adultos y Nivel Superior".

"También el no descuento de días de paro, la modificación la Ley 10.694 en los aspectos requeridos por UEPC en la Iniciativa Popular y la plena cobertura de las prestaciones y el control del no cobro de plus en toda la provincia ante el Directorio del Apross (Obra Social provincial)", completan en los pedidos.