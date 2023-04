Preocupación por la salud de Zulma Lobato

Buenos Aires. Alejada hace un tiempo del fervor de los medios, Zulma Lobato volvió a tener problemas en su salud mientras transita sus 65 años de vida. Ocurrió el domingo pasado a la mañana cuando se encontraba participando de una misa por las pascuas. Fue en ese entonces que comenzó a tener un fuerte dolor abdominal, según contó a Teleshow su amigo personal y mánager Lautaro Reyes.



Una vez que llegó a su domicilio en Munro, Zulma llamó al 911 Emergencias y personal policial pudo contactar a una ambulancia que la trasladó al hospital de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Allí los médicos le indicaron una tomografía computada con contraste, una ecografía abdominal, le hicieron análisis de sangre y le recetaron calmantes. Al otro día, tras el efecto de la medicación recibió el alta médica y en estos momentos se encuentra mejorando a la situación que vivió con mucha preocupación.





“Ahora está con los calmantes y le dijeron que hiciera reposo, y que cualquier cosa vuelva al hospital. Todo empezó el domingo porque ella se quejaba de un dolor en la zona abdominal y le pidió a los curas que la acompañen hasta la casa porque no podía caminar. Preocupada llamó al 107 y le negaron la atención por lo que luego llamó al 911 y ahí mandaron una patrulla y ellos llamaron a una ambulancia”, relató Reyes.



Zulma actualmente vive de la pensión y de los ahorros que fue acumulando durante este tiempo. “Ella es muy ahorrativa y gasta lo menos posible. Va a un comedor para no gastar plata, pero entre el alquiler y los gastos que tiene entre impuestos y su perrita le queda un mínimo de la pensión. Ella quiere comprarse su casa porque donde está viviendo paga 25 mil pesos y ahora se lo quieren aumentar a 35 mil pesos”, contó Lautaro, que aseguró que la vivienda que habita está muy deteriorada.



Lautaro, que actualmente vive en Mar del Plata, reconoció que se le complica tener un contacto directo con Zulma por la distancia. “En lo posible trato de conseguirle trabajo, pero es complicado estando lejos. Me cuesta porque aveces arreglo una cosa a la distancia y ella después me la cambia, tiene un carácter complicado. Yo la cuido, pero con esas cosas me cuesta venderla y eso me enoja”, agregó.



Zulma Lobato tiene dos hermanas, una es evangelista y la otra es enfermera, con las cuales estaba distanciada hasta el domingo último. Tras el último episodio de salud ambas se comunicaron con ella y se amigaron. “Ella no acepta que le pongan límites”, dijo el amigo de la mediática. “Tiene más comunicación con la mayor, aunque está media resentida porque no la invitan a la casa y no comparten nada con ella. Es más, no conoce a sus sobrinos, solo los vio cuando eran chiquitos. Entonces, es como que tiene un dolor muy grande por eso”, continuó.