Jorge Rial se filmó dando un paseo: “De a poquito volviendo“

Buenos Aires. Jorge Rial arribó a la Argentina el martes pasado en un avión sanitario luego del infarto que tuvo en Bogotá, Colombia, el pasado 29 de abril. A raíz del episodio fue trasladado de manera inmediata al Sanatorio Finochietto para permanecer en observación unos días luego de la intervención que le practicaron cuando le colocaron un stent.



El miércoles finalmente, tras todas las evaluaciones y luego de que su cuadro sea considerado favorable, el conductor recibió el alta y ayer, dos días después, compartió cómo evoluciona su salud y los planes que, de a poco, volvió a implementar a su vida. Aunque reconoció que ya nada será igual después del infarto que casi le quita la vida.



En el video se puede ver al conductor caminando por la ciudad con un look casual: buzo, campera de jean y una gorra. Se filmó en modo selfie, hizo el signo de la paz con sus manos y le sonrió varias veces a la cámara como señal de que está disfrutando lo cotidiano.



Junto con el posteo, Jorge escribió: “De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida. Ya les voy a contar todo lo que pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme”, comenzó diciendo el conductor de Argenzuela quien hasta el momento no regresó a trabajar ya que se encuentra en recuperación.



“Aún no sé por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad. Gracias por todo el cariño. Me llegó todo”, enfatizó Rial y cerró, aclarando que nada será igual tras la experiencia que vivió: “Sigo de pie pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto”.