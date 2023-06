Scioli: «Voy a ser el presidente de la agenda del desarrollo»

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la ministra de Desarrollo Socia, Victoria Tolosa Paz, ratificaron este lunes sus precandidaturas para la Presidencia y la gobernación bonaerense por el Frente de Todos, respectivamente. Lo hicieron en un acto donde el ex gobernador afirmó que el oficialismo ganará las elecciones y que él será "el Presidente de la agenda del desarrollo".

"El pueblo peronista quiere participar, el pueblo peronista está reclamando unas PASO. Estamos convencidos que el camino a la unidad es al final del camino de las PASO, que nos va a integrar y nos va a potenciar", afirmó Scioli en un plenario de más de 600 militantes en el Club Social y Deportivo Bristol del barrio de Parque Patricios.

Después de repasar su carrera política, el embajador argentino en Brasil subrayó: "Cada día tengo menos dudas de que voy a ser el Presidente de la agenda del desarrollo de la Argentina de la mano de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas que han resurgido. Quiero ser el Presidente que garantice los derechos de los trabajadores".

"Lo nuestro no es contra de nadie, es a favor de todos. Hoy celebro que haya una avalancha de avales respaldando y acompañando a Victoria y a mí", aseveró Scioli. Y luego enfatizó: "Aunque algunos pensaron que no íbamos a seguir hasta el final, acá estamos, muy comprometidos y convencidos. El 2023 será victoria, no tengan ninguna duda".

Por su parte, Tolosa Paz sostuvo que "estamos acompañando a Daniel Scioli porque creemos en el proyecto de país que es capaz de construir, forjando la unidad nacional pero con una bandera en clave de producción, de trabajo, soberanía política, independencia económica y de justicia social. Él es el fiel reflejo del peronismo".

Sobre su aval a las primarias PASO, afirmó: "Con Daniel fuimos de las primeras voces que se levantaron para decirle a la militancia política que la síntesis de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires es sometiéndonos al voto popular ante voces muy poderosas que decían que tenía que haber candidato único".

"Nosotros creemos en la participación, creemos en ampliar las bases de participación de un Frente de Todos con todas y todos adentro, que ningún compañero o compañera se sienta excluido. Tenemos que ser capaces de soldar los materiales diversos, esa heterogeneidad de texturas que tenemos todos los que adherimos al Frente de Todos es la tarea que nosotros le queremos delegar a este gran constructor, a este gran compañero y gran hombre que es Daniel Scioli", concluyó la precandidata a gobernadora bonaerense.