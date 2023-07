El emotivo recibimiento a Passerini, volvió a atender a los vecinos

El intendente electo de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini se presentó como cada lunes en el consultorio de barrio Müller donde atiende a los vecinos. Fue recibido entre besos, abrazos y ovaciones luego de haberse impuesto ayer en las elecciones municipales y convertirse en el sucesor de Martín Llaryora.

Passerini fue recibido por el padre Mariano Oberlin y se comprometió a seguir con la atención médica de cada semana.

Desde hace siete años, Passerini atiende gratis a los ciudadanos de la zona este de la capital y acompaña la tarea de prevención y rehabilitación de las adicciones que lleva adelante Oberlin.

«Todos los lunes vengo a hacer esto porque me gusta, me hace bien y porque creo que hacemos algo bueno para la gente. A mí me toca la parte de médico, pero Mariano hace un gran laburo donde a los pibes se les enseña un oficio, se les abre una oportunidad en la vida para que puedan estudiar, reconstituir los vínculos. Acá se empieza a abrir un horizonte»; destacó Passerini.

«El triunfo no nos hace ni mejores ni peores, es una circunstancia. Sigo siendo el viceintendente y el médico que viene acá y eso no tiene que cambiar»; completó.