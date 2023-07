¿Hay diferencias entre una grúa y una hidrogrúa?

El mundo de la construcción es uno vasto y sumamente complejo. Son numerosas las máquinas o herramientas que sirven para llevar a cabo una pluralidad de tareas. Algunas de ellas realmente tienen la capacidad de facilitarnos la vida.

Entre las distintas máquinas, hay una en particular que se destaca por su funcionalidad. Estamos hablando ni más ni menos que de la grúa y de cada una de sus variaciones. Se trata de una de las máquinas de construcción más antiguas en el mundo entero. Está diseñada para subir y distribuir en el espacio una carga suspendida desde un gancho.

Nuestro objetivo en el presente texto consiste en contarte todo lo que necesitás saber acerca de las grúas. No solo te contaremos cuáles son los distintos tipos, haciendo especial hincapié en la hidrogrúa, sino que incluso te diremos en dónde puedes conseguir la tuya propia sin el menor inconveniente y pagando el mejor precio posible. ¿Esto te interesa? ¡Sigue leyendo!

Los distintos tipos de grúas

En primer lugar, cabe destacar que, en términos generales, las grúas para obras son esenciales dentro de la industria de la construcción. Después de todo, permiten que uno mueva, levante y baje los materiales pesados que se usan en las edificaciones. Sería imposible hacer el trabajo correctamente sin la ayuda de estas increíbles máquinas.

Como ya hemos adelantado, existen diferentes tipos de grúas. Cuál es la adecuada dependerá de la función que uno deba desempeñar con ella, ya que están diseñadas para cumplir con tareas variadas. Son demasiados los tipos para mencionarlos todos, motivo por el cual nos enfocaremos en los que son más populares dentro de la industria de hoy en día.

Grúa de torre: este tipo en particular está pensado para ser utilizado en zonas urbanas. El equipo va anclado al suelo y funciona con contrapeso. La capacidad con la que cuenta en relación a altura y elevación es óptima. Con esto nos referimos a que es perfecta para construir edificios altos con muchos pisos.

Grúa aérea o voladora: estas son las grúas que pueden operarse desde una aeronave. Se sujetan a helicópteros y contienen un mecanismo de elevación para madera, contenedores y construcciones prefabricadas. La ventaja de este tipo de grúa es que sirve en muchos paisajes distintos y posibilita trabajar incluso en esos espacios donde sería imposible acceder con cualquier otro tipo de máquina.

Habiendo dicho esto, la pregunta qué debemos hacernos es si hay o no diferencias entre una hidrogrúa y la grúa tradicional. La respuesta es un rotundo sí. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de grúas?

Las hidrogrúas, también llamadas grúas hidráulicas, disponen de un cabestrante hidráulico que las tradicionales no tienen. Este es un aspecto positivo porque dicho cabestrante hidráulico incrementa la potencia y seguridad de la máquina en su totalidad.

Las hidrogrúas también permiten desplazar una cantidad de peso significativamente mayor, lo cual puede ser indispensable en determinados trabajos de construcción. Incluso aprovechan la energía hidráulica para funcionar.

Teniendo esto en consideración, nos parece que son múltiples los beneficios de la hidrogrúa. Tiene la capacidad de levantar dos veces su peso, independientemente de si el radio de acción es amplio o pequeño. Si la altura funciona como límite, eso no es un problema para este tipo de grúa en específico porque se adapta perfectamente a toda situación.

¿Dónde comprar una buena grúa?

En la actualidad, comprar una grúa no es tan complicado como sí lo era en otro tiempo. Después de todo, ahora son varias las tiendas que hacen esto posible. Sin embargo, consideramos que la mejor entre ellas es, sin lugar a dudas, Agroads.

Agroads es una tienda virtual agropecuaria que opera tanto en Argentina como en Brasil. No solo tiene grúas de diferentes tipos—como los que aquí hemos mencionado—en venta (a precios accesibles), sino también otros productos de gran utilidad según las circunstancias.

Conclusión

A modo de cierre, reiteramos que contar con una buena grúa es fundamental para realizar varios trabajos de construcción. Por este motivo, no debería faltarnos. Ahora que ya sabes todo lo que deberías saber sobre el tema, ¿qué estás esperando? ¡Éxitos!