Una mujer entró a votar, cerró la puerta y desapareció junto a su DNI

Una anciana entró a votar ayer domingo en una escuela de Rawson, provincia de San Juan y desapareció según relataron autoridades de mesa y testigos que hacían fila.

La mujer entregó el DNI, tomó el sobre, cerró la puerta y no salió más. Tras la preocupación de las autoridades de mes ay los votantes, decidieron golpear la puerta. Como no salía, llamaron a un gendarme que ingresó y no halló a nadie. La presidente de mesa dijo que tampoco estaba su DNI que había entregado al ingresar.