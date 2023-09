Estudiante de Carlos Paz estará por tercera vez en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas

Villa Carlos Paz. Lucas Heredia, de 17 años, asiste al sexto años del PROA de Villa Carlos Paz y por tercera vez pasó a la instancia internacional de las Olimpiadas de Matemáticas. El joven vive con sus padres y su hermano menor en el Centro Viejo, cursó el nivel primario en la escuela San Martín y todo el nivel secundario en el PROA.

“Me presenté en la Olimpiadas en segundo, quinto y sexto año. Este año la sede es Córdoba, se van hacer a finales de octubre. Desde siempre me gustó la matemática, siempre supe que quería estudiar algo relacionado y el nivel de mi escuela en matemática es muy bueno, eso me ayudó. Estoy haciendo el cursillo para entrar a la Facultad de Matemática y estoy entre hacer Ciencias de la Computación o Licenciatura en Matemáticas", relató Lucas en una entrevista concedida a EL DIARIO.

Mis tías son profesoras de matemáticas, mi hermano también tiene mucha facilidad y a toda la familia le gusta. No es que estudio, me preparo para las olimpíadas, hago problemas, me preparo en casa y cuando tengo dudas le consulto a mi profesor Luis, que es muy bueno. El prepararme para la facultad también me ayuda mucho, no aprendés tanto fórmulas, sino a pensar la matemática, por qué pasa tal cosa y eso es muy interesante. Es muy lindo, el año pasado fuimos a Tucumán tres días y viajás con gente que es muy buena, muy grosa, la experiencia es muy interesante”.