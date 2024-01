Cuáles son los feriados del 2024

¿Cuándo son los feriados del 2024? Para este año, de forma increíble, tendremos un feriado XXL ya que saldrás de trabajar un miércoles y recién el otro miércoles de la semana siguiente retomarás tus actividades.

Esto ocurrirá entre los meses de marzo y abril, entre los fines de semana habituales y feriados por Semana Santa y la conmemoración de la Guerra de Malvinas. Así, este 2024 tendrá un super fin de semana largo de 6 días.

Feriados 2024 en Argentina

Ahora bien, ¿Cuáles y cuántos son los feriados del 2024? Como todos los años, el Gobierno Nacional publica el calendario con los feriados nacionales. Esteo permite planificar las actividades a lo largo de los meses. Por ejemplo, las empresas conocen cuándo deberán paralizar sus actividades, y las instituciones educativas lo mismo.

En tanto, la mayoría de los ciudadanos pueden programar algún viaje o paseo, ya que no estudian o trabajan. Cabe destacar que en algunos casos los feriados no modifican la actividad habitual de las compañías. O por su parte, la fecha cae viernes pero el sábado continúa la prestación de servicios o exámenes universitarios. Pero de todos modos, podemos planificar parte de nuestra vida en base a los feriados del año.

Para este 2024, además del super fin de semana largo de 6 días gracias a que se juntan dos feriados de marzo y de abril, hay otras fechas. Distintas conmemoraciones de eventos especiales, o celebraciones. Vale recordar que en el calendario de feriados nacionales encontramos días de conmemoración patriótica, cultural y eventos religiosos de distintos cultos.

¿Cuándos son los feriados nacionales del 2024?

Para este año, el Gobierno Nacional estableció las siguientes fechas:

1 de enero

12 y 13 de febrero

24, 28 y 29 de marzo

1, 2, 21, 23, 24, 29, 30 de abril

1 y 25 de mayo

17, 20 y 21 de junio

7 y 9 de julio

17 de agosto

3, 4, 11 y 12 de octubre

18 de noviembre

8 y 25 de diciembre

Qué se conmemora

En las escuelas, como una tarea habitual, preguntan qué se conmemora, por qué se celebra en tal fecha. Pero no sólo vale para los estudiantes, a veces no recordamos exactamente el motivo del feriado. Por ello, te vamos a refrescar la memoria y mencionar por qué es feriado cada fecha del año.

¿Por qué es feriado?

Te explicamos cada fecha del año, qué se conmemora o celebra.

1 de enero: año nuevo

12 y 13 de febrero: ambos días son carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 28 y 29 de marzo: Jueves y Viernes Santo Festividad Cristiana (Semana Santa)

1 de abril: feriado con fines turísticos; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; 21 de abril: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Id al-Fitr) (c); 23 y 24 de abril: Primeros dos días de la Pascua Judía (b); 24 de abril: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (a); 29 y 30 de abril: Últimos dos días de la Pascua Judía (b)

1 de mayo: Día del Trabajador; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano y Fiesta del Sacrificio (c); 21 de junio: feriado con fines turísticos

7 de julio: Año Nuevo Islámico (c); 9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

3 y 4 de octubre: Año Nuevo Judío (b); 11 de octubre: feriado con fines turísticos; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día del Perdón (b)

18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, que si bien corresponde al 20/11, se pasó a esta nueva fecha

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María; 25 de diciembre: Navidad

Como dato llamativo, en el mes de septiembre no hay feriado. Se trata del único mes que no tiene fechas no laborables.

Cabe destacar que en el calendario de feriados 2024 existen fechas que no valen para toda la población. Los días marcados con (a) corresponden a personas de origen armenio, las señaladas con (b) aplican a los habitantes que profesen la Religión Judía, y las (c) para los ciudadanos que profesen la Religión Islámica.

Cuándo es feriado

Para visualizar mejor cuándo cae el próximo feriado, podemos observar el calendario que publicó el Gobierno nacional. También menciona por qué es feriado nacional esa fecha.