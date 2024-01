Un pastelitero sufrió un accidente y ahora necesita ayuda para seguir trabajando

Jorge Lastra, de 49 años, vive de la venta de pastelitos y heredó el oficio de su madre, Ramona Valdez, desde los 9 años de edad. Esta mañana sufrió un accidente que destrozó su vehículo, un Renault Megane, y necesita ayuda para poder seguir trabajando.

El hecho ocurrió esta mañana en la esquina de José H. Porto y Julio Rocca en Carlos Paz, cuando se dirigía a comprar harina junto a su mujer. Aunque salieron ilesos, se quedaron sin su medio de movilidad. Jorge tiene un puesto en la costanera, a pocos metros del Club de Remo, y aprovechaba los días de calor para ir a Playas de Oro y vender un poco más.

El vecino del barrio Colinas es conocido por su solidaridad y constante disposición para ayudar. En 2022, rescató a la pequeña Constanza de 9 años cuando se estaba ahogando en el balneario El Fantasio. Además, llevó a cabo varias polladas y colectas para colaborar con su tratamiento. Junto a su mujer, también gestionaban un merendero en el barrio Colinas, donde ofrecían una copa de leche a cientos de niños.

Jorge expresó: "Estoy esperando que me permitan ver las cámaras para que vean que el otro conductor venía manejando muy rápido. Afortunadamente, estamos bien, ninguno resultó herido. Tengo que esperar hasta el lunes por el tema del seguro. Un vecino me dijo que me va a ayudar para que pueda trabajar mañana y llevar las cosas. Vendemos pastelitos, bolas de fraile, pan casero, churros, todo con el permiso de la municipalidad."

Para colaborar con Jorge, ya sea comprando sus productos o de alguna otra manera, se pueden comunicar al 3541.390474, Alias: Jorgefer33.