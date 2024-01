Le devolvió cien mil pesos a un jubilado, ocurrió en Carlos Paz

Un empleado del Banco Nación de Villa Carlos Paz descubrió que un jubilado se había llevado menos dinero del que debía retirar, lo buscó y se encargó de guardarle el monto que faltaba. El hecho ocurrió días atrás en la sucursal ubicada en el centro de la ciudad y trascendió que el vecino tiene 87 años de edad y se había retirado de la entidad bancaria con cien mil pesos menos.

La hija del hombre resaltó el gesto del trabajador y contó a EL DIARIO: «El pasado 11 de enero, fuimos con mi papá al banco y yo me quedé esperándolo afuera. Era un día que llovía y no había mucha gente, salió y nos fuimos a hacer unas compras. Cuando volvimos a casa para preparar el almuerzo, le suena el teléfono y le dicen que eran del banco. Le preguntaron si había contado la plata que se llevó. Él me pasó el teléfono y el chico del banco me dijo que sobraba plata en caja, que se puso a revisar las cámaras y se dio cuenta que el dinero era de mi papá».

«Me dijo que se llamaba Bruno y que le sobraba plata en la caja y se dio cuenta. En el ticket figura el retiro completo de 260 mil pesos, pero cuando lo controló descubrió que faltaban cien mil pesos. Le pidió que fuera al otro día y preguntara por Bruno, de la Caja 3. Al otro día, mi papá se llegó al banco y él le hizo entrega del dinero»; contó la hija del jubilado.

Bruno Seguel, de 35 años, es el protagonista de esta curiosa historia y dijo que lleva diez años trabajando dentro del Banco Nación. «Son situaciones que suceden con frecuencia en la caja, pero es igual de problemático para nosotros que sobre o falte. Siempre tratamos de ubicar al dueño del dinero para reintegrarlo. siempre que hay un sobrante se devuelve, pero cuando se entrega plata de más no suele suceder. Uno se queda tranquilo de que hace bien su trabajo y es honesto»; completó.