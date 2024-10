Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continua este martes 1 de octubre con los pagos a Pensiones no contributivas; Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas; jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo; Asignación Universal por Hijo (AUH); Asignación por Embarazo; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.

Fechas de pagos de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Segunda Quincena: del 20 de septiembre al 10 de octubre

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas