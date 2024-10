Patricia Bullrich recibió a su par del gobierno de Bukele

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibió hoy al titular de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien compartió las experiencias de su país para combatir el crimen organizado.

Villatoro se encuentra en Buenos Aires acompañando al presidente Nayib Bukele, quien el día anterior se reunió en Casa Rosada con Javier Milei y reforzaron su estrecho vínculo.

"Para nosotros, como ese pequeño país del continente americano que somos, es verdaderamente un sueño poder compartir con ustedes esa transformación, que no hubiese sido nunca posible sin la valentía y la determinación del presidente Nayib Bukele", expresó Villatoro en la presentación.

Bullrich y el funcionario salvadoreño firmaron en junio pasado un acuerdo de asesoramiento en materia de seguridad, durante una visita de la ministra al país centroamericano.

En su descripción de cómo fue evolucionando la situación criminal en su país, Villatoro se retrotrajo a la debilitación institucional que comenzó en 1992 con la preparación para el crecimiento de las pandillas con el "fatídico acuerdo de paz, perdón y olvido".

Por su parte, Bullrich manifestó: "Recibimos junto con ministros de varias provincias de la Argentina al ministro Gustavo Villatoro, que nos está brindando una exposición extraordinaria de cómo pasaron de ser el país más violento de Centroamérica a ser el país con menos homicidios y con más tranquilidad y paz de todo el continente".

Asimismo, el ministro salvadoreño destacó que en 2018 se desarrolló un plan para el control territorial que en 20 días logró identificar los focos conflictivos, interviniendo 19 municipios con militares y policía.

En ese sentido, señaló: "Hemos liberado un país de las garras del crimen organizado. Nosotros ya no sólo nos enfrentábamos a un fenómeno de crimen organizado, básicamente nos enfrentábamos a un estado criminal paralelo que por 20 años fue más efectivo gobernando que lo que la comunidad internacional reconocía como estado de derecho en El Salvador".

Y prosiguió: "No se puede enfrentar este fenómeno desde sus códigos penales, ya lo vivimos nosotros. Pasamos más de 20 años queriendo utilizar un código penal que no estaba diseñado para organizaciones criminales, estaba diseñado para el delincuente común, no para este tipo de organizaciones criminales que usurpan funciones del estado".

Al finalizar el encuentro, el ministro subrayó que con estas políticas desarrolladas en 2023 "bajaron las cifras de homicidios de 400 a 174" y se logró "llegar a 715 días sin homicidios".

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; los de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; de Articulación Federal, Néstor Majul; de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa; los ministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; de Salta, Marcelo Domínguez; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff; de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; de Mendoza, Mercedes Rus Ortiz; y de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa.