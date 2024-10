Carlos Paz: Será feriado el Día de la Identidad Carlospacense

El intendente Estaban Avilés envió un proyecto al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz para declarar asueto administrativo el próximo 4 de noviembre, con motivo de conmemorarse el Día de la Identidad Carlospacense. Se trata de la fecha elegida para reinaugurar el Monolito Histórico y presentar la bandera oficial de la ciudad.

La premisa será avanzar en la puesta en valor del legado cultural local.

Con el objetivo de revalorizar su historia y fortalecer la identidad cultural, Villa Carlos Paz ha lanzado una serie de iniciativas que involucran a la comunidad en la construcción de su legado. La Comisión de Identidad Carlospacense ha sido creada como punto de partida, promoviendo la participación activa de los vecinos y diversas instituciones.

El asueto alcanza a la administración pública municipal (únicamente atención de guardias mínimas) y servicios públicos como recolección de residuos y transporte público (funcionamiento cómo día feriado). Además, el feriado es optativo para las actividades comerciales, industriales y civiles en general. Asimismo se invita a adherirse al feriado a los bancos, seguros y actividades afines.

El periodista e impulsar del movimiento Nacidos y Criados (NYC), Ernesto Yndio Montesinos sostuvo: «Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. El 4 de Noviembre es una fecha muy importante para la ciudad, ese día nació Carlos Nicandro Paz, nuestro fundador, pero también nació el fundador del escuadrón de la Virgen del Carmen, Don Carlos Capdevila. Ese día también se inauguró el canal de riesgo y comenzó la historia de nuestra ciudad».

En el mismo sentido, Nélida Besada de Pescetti añadió: «Es un día adecuado para rendir homenaje a nuestro fundador. Además, este año vamos a estar presentando la bandera que nos representará ante el mundo».

«Estamos en una región semiárida y el agua es vital para el desarrollo, esta fecha es coincidente con la inauguración del canal de riego creado por Carlos Nicandro Paz. Tomar una obra hidráulica como emblema de la ciudad, tiene un valor agregado. Carlos Paz no hizo un canal para embellecer, lo hizo para vivir, para proveer de agua a sus primeras casas, para alquilarlas con fines turísticos. Tenemos el turismo en la genética, el canal fue la obra fundacional de la industria turística local. No creo que alguien pueda oponerse a esta celebración, mucho menos con algún fundamento. Necesitamos tener nuestro día, nuestra bandera, volver a nuestros orígenes. Tenemos que darle un tributo serio a Carlos Paz. No creo que haya algún carlospacense que pueda objetar lo que esta comisión ha trabajado y este intendente está logrando visibilizar»; destacó el periodista y escritor Pedro Solans.

Finalmente, el intendente Esteban Avilés puntualizó: «Quiero destacar el rol de esta comisión, cuyos integrantes tienen una mirada de fuerte responsabilidad cívica y dan pasos trascendentales para revalorizar la historia de nuestra ciudad. Somos parte de una comunidad reconocida a nivel mundial, donde la identidad siempre estuvo presente pero no visibilizada. Estamos mostrando lo que somos, los hechos y las personas que marcaron nuestra historia y nos permiten soñar un futuro».