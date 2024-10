La historia de la huerta de Carlos Paz elegida por Paul McCartney

Una huerta orgánica de Villa Carlos Paz será la encargada de alimentar a Paul McCartney durante su visita a la ciudad de Córdoba. Se trata de «Mercado de la Tierra», una iniciativa reconocida por la calidad de sus productos, la variedad de especies que cultiva y el trabajo que realiza con municipios del Valle de Punilla.

El emprendimiento tiene nueve años de existencia y comenzó por una pasión familiar compartida.

Iván Coldorf es uno de los responsables de este emprendimiento que en otras ocasiones abasteció de productos naturales a los reyes de España, presidentes y otras figuras reconocidas internacionalmente en el mundo de la música y el deporte.

Sobre los pedidos puntuales del ex integrante de Los Beatles, se conoció que Paul tiene predilección por el kale negro, una variedad originaria de La Toscana (Italia) que resulta clave en su dieta. «Tuvimos la sorpresa de que nos contactó la productora de la gira en Argentina. Él tiene una alimentación bastante particular, vegetariana, vegana, y nosotros tenemos mucha variedad de hortalizas, ya que abastecemos gastronomía. Contamos con los famosos kales negro o piel de dinosaurio, que es considerado un superalimento por las propiedades que tiene. Contiene más calcio que la leche y tanto hierro como la carne. También se nos pidió que entreguemos el ruibarbo, una hortaliza de la que solo se come el tallo y que es muy británica. La suelen utilizar para hacer tartas o dulces, y a nuestro país ingresó desde Malvinas»; destacó Iván a EL DIARIO.

«Estamos permanentemente en comunicación y originalmente, la entrega de los alimentos iba a realizarse este viernes. Después nos informaron que el cocinero de Paul recién iba a llegar el lunes y nos pidieron llevar los productos ese día. Tenemos la fortuna de abastecer a restaurantes y hoteles, y ya nos han pedido en otras oportunidades nuestros productos para la visita de presidentes, también para los reyes de España. Pero un nunca para un beatle, es la primera vez»; agregó.

Sobre el trabajo que «Mercado de la Tierra» realiza en la zona, Coldorf puntualizó: «Trabajamos alineados con las municipalidades de las región y colaborando en separaciones de residuos y otras iniciativas. En esta huerta en particular, hace mucho tiempo que los vecinos traen sus residuos orgánicos y nosotros los premiamos con una planta para que puedan seguir ampliando su huerta. Las alianzas con los gobiernos no tienen ningún impacto económico, sino que generamos cosas, contenidos para diferentes localidades y para los vecinos que las habitan».