La vecina de Carlos Paz que fue amiga de María Soledad Morales

Mónica Barrios es oriunda de Catamarca, pero carlospacense por adopción. Cuando era una adolescente, debió afrontar la trágica muerte de su amiga de toda la vida: María Soledad Morales. Ella y sus compañeras del Colegio del Carmen y San José llevaron adelante una feroz lucha por la justicia y sus marchas del silencio despertaron a la sociedad.

El femicidio de María Soledad fue tratado por Netflix en un documental bajo la dirección de Lorena Muñoz y donde Mónica prestó su imagen y voz para contar cómo el horror se transformó en una acción concreta. A través de ese material, se refleja el dolor y el impacto social y político que tuvo el caso que conmocionó al país.

En exclusiva con EL DIARIO, Mónica contó: «En el documental tuvimos la oportunidad de hablar como nunca antes, porque siempre se habló de las marchas pero nunca se hizo foco en nosotras. Es la historia de un grupo de adolescentes que cambió una provincia y un gobierno. No dimensionamos el peligro que estábamos afrontando, éramos 33 jóvenes (34 con Sole) que caminaba las calles en silencio. Desde el año 90 hasta el día de hoy, todas las chicas nos mantuvimos en contacto. El vinculo fuerte existía desde antes de la tragedia, la relación siempre fue hermosa y éramos unidas y solidarias. La hermana Martha (Pelloni) entra como catequista unos años antes y hacíamos lecturas profundas con ellas. En agosto de ese año, tuvimos un respiro espiritual donde la hermana nos hizo como un test y Soledad dijo que querías ser alguien en la vida. Cuando pasó ese lunes fatídico y nos enteramos que estaba muerta, vivimos un caos emocional. Ese mismo día, empezamos a pensar inmediatamente como pedir justicia y salimos a pegar folletos que hacíamos a mano».

«Sole apareció el 10 de septiembre y nosotras teníamos fecha para hacer el viaje de estudio el 12 de octubre, nadie quería viajar y la mamá de Sole nos pidió que lo hiciéramos. ´Viajen por Sole, ella soñaba con este viaje´, nos dijo. Ella nunca había salido de Catamarca, vendía alfajores, y hacía de todo para juntar la plata»; recordó.

Sobre el nacimiento de las Marchas del Silencio que lideraba la hermana Martha Pelloni, dijo: «La hermana Martha era monja y fue la rectora ideal para el momento. Ella nos conocía y conocía a Sole y fue muy importante en esta historia. Nosotras éramos todas chicas y la primera marcha que se hizo estábamos solas. Después se unieron los adultos y la séptima marcha fue algo impresionante, salió un cuarto de la población de Catamarca a movilizarse».

«Los recuerdos no se pierden en el tiempo, Soledad está presente en todas nosotras. Yo la recuerdo mucho, particularmente todos los aniversarios. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama 5ºA y donde siempre estamos compartiendo cosas. Fue un antes y un después en nuestras vidas, esa inocencia que teníamos se interrumpió con un trauma y nos marcó para toda la vida. Yo veo el documental y me impacta, porque hay cosas que no conocía, que nunca hablamos. Ninguna de nosotras sabía lo que iba a decir la otra, único que queríamos era que una vez más se hable de Soledad y de lo que vivimos»; completó.