Los seguidores de Liam Payne se reunieron para homenajearlo en el Obelisco

Tras el fallecimiento del ex One Direction, Liam Payne, luego de caer del tercer piso del hotel Casa Sur de Palermo, sus fans se reunieron en el emblemático Obelisco de Buenos Aires, para brindarle el último adiós.

Anoche, sus seguidores iniciaron una ceremonia improvisada en la puerta del alojamiento en donde se hospedaba Payne. No obstante, esta mañana continuaron la despedida y, luego de las 17, se reunieron en el obelisco porteño, que se convirtió en el centro del homenaje.

En medio de la Ciudad, la agrupación entonó las canciones del conjunto musical entre flores, globos blancos, velas, fotos y carteles. En una sentida despedida, el recuerdo unió a la comunidad “Directioner” con lágrimas emotivas.

Cientos de personas se congregaron con una emotividad admirable. En un círculo, en medio del centro porteño, le dedicaron estrofas y algunas palabras al ex miembro de la banda.

A pesar de la congoja, varias jóvenes se sonrieron al entonar canciones como como History, Midnight memories, Live while we' re young o Night changes.

Liam Payne falleció anoche tras caer de más de 14 metros de altura y, esta tarde lo despidieron sus ex compañeros de la banda. (NA)