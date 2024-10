Carlos Paz declaró Huésped de Honor al Cónsul de España

Alejandro Alvargonzález San Martín, cónsul de España en Córdoba, fue declarado «Huésped de Honor» de la ciudad de Villa Carlos Paz. El diplomático visitó esta mañana la Municipalidad, se reunió con el intendente Esteban Avilés y destacó los lazos con la comunidad y la importancia de la presencia española en la Feria Internacional del Libro.

«Es un gran honor que me ha concedido el intendente, ya sabe que en España le decimos alcalde. Él es el representante de todos los ciudadanos de Carlos Paz, y por lo tanto me siento muy orgulloso de esta distinción. Es la segunda vez que paso por aquí, todavía no la conozco a fondo a la ciudad, pero sé que es estupenda»; sostuvo el cónsul en diálogo con EL DIARIO.

«Carlos Paz tiene una importante comunidad española, hay 1.815 españoles viviendo en la ciudad. Me da la sensación que ese número va a subir, porque observo que en las solicitudes de nacionalidad española, que hay un importante número de argentinos que viven en Carlos Paz y cuyos ancestros eran españoles. No es casualidad que hayan venido a un lugar en donde se da un tipo de industria que en España tiene muchísima fuerza, porque Carlos Paz tiene un músculo importante cuando hablamos de turismo. Lo que quiero es tratar de aprovechar las sinergias que puede haber entre una población española, las instituciones argentinas y las ciudades que están hermanadas con Carlos Paz en España»; añadió.

«Me es muy grato señalar que la Feria Internacional del Libro, que ha organizado el intendente, es una grandísima idea y va a tener una importante participación española. Las ferias del libro, según van cogiendo ritmo y peso, hacen que circulen personas del mundo de la intelectualidad, que siempre son un factor más de atracción»; reconoció.

Por su parte, el intendente Esteban Avilés destacó: «Ha sido declarado Huésped de Honor porque es importante dimensionar la presencia de Alejandro acá, en nuestra ciudad. Quiero agradecer a Jorge Perrea, a todo el Centro Español, y a otras instituciones importantes de fomento que integran varios españoles de la ciudad. Carlos Paz ha construido el respeto, la confraternidad, la identidad y mucho tuvieron que ver los españoles en los primeros pasos que dio esa pequeña comunidad. Hoy estamos visibilizados a nivel nacional e internacional con el turismo, pero nos interesa profundizar el Carlos Paz de la cultura. Por eso, nos interesa invitarlo formalmente a la Feria Internacional del Libro, que se generó como idea en España a través del Instituto Cervantes, y que implica un proceso de mucho trabajo. Obviamente, con el liderazgo del Centro Español dentro del contexto local».

Finalmente, Jorge Perea (quien es presidente del Centro Español en Carlos Paz) argumentó: «Es para destacar la generosidad del cónsul de haber aceptado nuestra invitación, venir y tomarse el día para dedicarlo a nuestra localidad. lNos tiene muy felices, muy orgullosos, sabemos que esto es un impulso para el Centro Español».