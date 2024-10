Movilización al Congreso en defensa de la universidad pública

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes realizaron este miércoles una marcha federal en "defensa de la universidad pública y del sistema científico" nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" a la Ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso.

"La universidad no es el problema; es parte de la solución" fue el lema que utilizó la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el Gobierno libertario.

La convocatoria principal a la Marcha Federal Universitaria se llevó a cabo a las 17 en la plaza del Congreso, en Capital Federal, y tuvo réplicas en las principales ciudades de todas las provincias del país.

"Estudiamos en una universidad pública nosotros, nuestros padres, nuestros hijos y queremos que se siga potenciando la educación pública", expresó un manifestante.

Enrique "Pepe" Albistur estuvo en la marcha, pero recibió el repudio de personas que lo identificaron y le pidieron que se retirara. Casado con Tolosa Paz, el dirigente peronista le prestaba su departamento en Puerto Madero a Alberto Fernández para que viviera allí.

"Convocamos a que nos acompañen en una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico", expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), anticipó en Cadena 3 que será una marcha multitudinaria.

"Hoy nos expresamos con las universidades y defendemos el presupuesto para que las universidades tengan un correcto funcionamiento, por lo que vamos a rechazar el veto que está propuesto por Milei y vamos a exhortar a los diputados y senadores para que rechacen este veto y se vea enriquecido el financiamiento universitario", manifestó.

La disputa entre el Ejecutivo y las universidades viene incrementándose desde la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro por 48 horas en "defensa de su salario" y de la ley de Financiamiento Universitario.

Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, los gremios rechazaron el ofrecimiento del Ministerio de Capital Humano de un "5,8% adicional en octubre", que había sido calificado como "histórico" por esa cartera.

Para bajar la tensión con los gremios universitarios, el Ejecutivo los había convocado a fin de discutir la paritaria, pero los sindicatos universitarios FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT consideraron "insuficiente" la nueva propuesta salarial del Ejecutivo nacional.

"A nadie escapa que esta convocatoria se da por la inminencia de una marcha masiva en rechazo al ajuste en la universidad. La propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales, porque es solo un 5.8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes", indicaron desde el sector docente, al hacer referencia a la movilización.

La Marcha Federal Universitaria tiene el respaldó de la CGT, que acompaña la protesta en "defensa de la educación y la universidad pública".

La expresidenta Cristina Kirchner llamó a los jóvenes a participar de la movilización federal universitaria y remarcó que "marcharán no sólo por su presente, sino también por su futuro".

Del lado del Gobierno nacional, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las casas de altos estudios de "inventar alumnos" para cobrar fondos.

"Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", planteó a Radio Rivadavia.