Taxistas presentaron un proyecto para prohibir las aplicaciones de viaje

Los taxistas se encuentran en pie de guerra para frenar la avanzada de las aplicaciones de viajes, presentaron un proyecto para que sean prohibidas en el ejido de la ciudad de Córdoba y piden la intervención de la justicia. Desde el Sindicato de Taxis denunciaron que más de 5000 puestos de trabajo están en riesgo en la capital cordobesa.

La iniciativa también se extenderá a otros puntos de la Provincia de Córdoba, como Río Cuarto y Villa Carlos Paz.

El abogado Emanuel Cafure, representante legal del gremio, habló sobre el proyecto y las fuentes laborales que están en peligro. «Estamos impulsando con el Sindicato de Peones de Taxis, el gremio de los permisionarios y un sector de los remiseros, un plan de lucha en contra del servicio de transporte ilegal. En la ciudad de Córdoba tenemos una ordenanza que establece que no puede haber conductores de vehículos de aplicaciones o agencias no habilitadas, pero en la practica no se cumple»; denunció.

«Presentamos un proyecto para establecer el bloqueo de las aplicaciones por orden judicial, consideramos que es el mecanismo más idóneo y efectivo y mas contundente para erradicar un servicio que hoy esta haciendo perder como mínimo el 50% o 60% de los viajes a los taxis y remis habilitados. Esto impacta en la recaudación y de seguir así, se van a terminar extinguiendo estos servicios. Tenemos un servicio que es legal, que cumple con todos los requerimientos en Córdoba y otros puntos del país y sin embargo, hay una competencia desleal»; agregó el vocero en diálogo con EL DIARIO.

Además, se puso el foco en el desembarco de «empresas internacionales que atentan contra la mano de obra local». «Estas actividades implican además una fuga de capitales, porque el 30% que recaudan se lo llevan del país. Implica una evasión tributaria, porque estas aplicaciones extranjeras tienen juicios de la AFIP que son millonarios. Esto genera un perjuicio en la ciudadanía, porque sabemos que los impuestos se destinan a la seguridad, la educación y la salud. Implican también una explotación laboral, los choferes no se encuentran trabajando en relación de dependencia sino que están simplemente con un monotributo y hay una situación de fraude laboral. Implican una competencia desleal y una precarización de los trabajadores, porque no hay controles de salud para los choferes, ni se garantiza el estado de los vehículos ni nada»; completó Cafure.