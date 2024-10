El periodista y escritor Martín Caparrós reveló que padece ELA

España. El periodista y escritor argentino Martín Caparrós reveló este sábado que sufre una grave enfermedad con una "esperanza de vida de tres a cinco años". Se trata de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y adelantó que será el tema que abordará su próximo libro "Antes que nada", a publicarse en octubre.

Caparrós, de 67 años, explicó que ELA “‘es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres", señaló Caparrós ante la pregunta sobre la noticia de su enfermedad.

Al autor de "El hambre" y "La voluntad", entre otros libros, le diagnosticaron este mal hace más de dos años, pero recién ahora decidió hacerlo publico en una entrevista para el medio español La Vanguardia. "No quise que los amigos me vierais como un moribundo. Sólo se lo dije a Marta (su pareja) cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no”.

Por ELA debió posponer la escritura durante unos meses. "Tuve que reposar", contó. Entre otros síntomas, comenzó a sentir un malestar en sus brazos. A pesar de ello, a principios de 2024 decidió editarlo. "Tenía ganas", afirmó.

Por lo que se desprende de la entrevista, el libro es una especie de repaso de su vida y un testamento. “Vi que era interesante ese doble recorrido, por mi vida y por mi enfermedad, pero lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que se lo di a leer a Marta y ella estuvo de acuerdo; y que empecé a tener síntomas en los brazos, de manera que iba a salir del armario quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido que sólo me afectaba las piernas”, agregó.

¿Qué es ELA?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa no muy común que afecta a los músculos. Es progresiva. Con el paso del tiempo, la persona empieza a perder movilidad de partes de su cuerpo. Incluso puede tener dificultades para hablar, respirar y alimentarse.

Esta enfermedad afecta la movilidad porque ataca las neuronas motoras, las encargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo. Puede afectar a jóvenes y adultos. Es la misma patología que que fue diagnosticada al exministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Cambiemos, Esteban Bullrich.

Existen dos tipos. ELA familiar y de carácter esporádico. La primera es la que se transmite a través de la mutación de ciertos genes. La de carácter esporádico, en cambio, no existe ningún antecedente familiar en el paciente que provoque la enfermedad. Se estima que representa el 90% de los casos.