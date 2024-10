Accidente vial: todo lo que tenés que saber para cobrar el seguro

Una de las grandes preguntas que se hacen los conductores es cómo actuar ante un accidente de tránsito, qué reclamar y en qué circunstancias. El estudio jurídico Mariana Dome & Asociados cuenta con más de 15 años de trayectoria en la ciudad de Córdoba, desembarcó hace unos meses en la ciudad de Carlos Paz y brinda asistencia para cobrar el seguro.

¿El no tener carnet o seguro, me quita el derecho al reclamo? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer un reclamo? ¿Qué pasa si la culpa es compartida? ¿Qué pasa si sufro un accidente y no tengo licencia o seguro?

Estos y otros interrogantes son despejados por el equipo de profesionales de Mariana Dome & Asociados, que atiende en la Oficina 208, en el segundo piso de la Torre Melos (Alberdi 50).

¿Cómo actuar ante un accidente de tránsito?

En el caso de haber sufrido un accidente de tránsito lo primero que se debe analizar es la responsabilidad en la ocurrencia del hecho, esto es, determinar sobre cual de los vehículos que protagonizaron el accidente recae la responsabilidad en el siniestro. Por ejemplo, si te chocan de atrás la culpa es claramente del que choca, pero hay otras situaciones en donde la responsabilidad debe ser estudiada en el caso concreto y conforme a la normativa de tránsito vigente.

En el momento en que ocurre el accidente es sumamente importante recabar la mayor cantidad de datos posibles, siendo fundamental solicitar los datos personales, licencia de conducir, cedula de identificación del vehículo con el que se protagonizó el siniestro y los datos del seguro con el que cuenta dicho vehículo (nombre de la aseguradora, número de póliza, etc). También es recomendable sacar fotos en el lugar del accidente, sobre todo si no hay intervención policial. Aconsejamos por ejemplo que si en el lugar donde se produce el siniestro hay algún testigo, se le pida si puede brindarle sus datos de contacto para el caso de que si no se llega a un acuerdo administrativo con el seguro y debe accionarse judicialmente poder contar con su declaración.

Es importante destacar, que muchos damnificados en siniestros viales no reclaman las indemnizaciones que les corresponden por los daños sufridos ante las aseguradoras con motivo de un siniestro vial porque no cuentan con licencia de conducir (o la tienen vencida) o porque no tienen seguro (o lo tienen vencido por el motivo que fuere), y se debe resaltar que ello es un error, ya que la circunstancia de no tener licencia de conducir o seguro vigente al momento del hecho no son impedimento para que puedan hacer el reclamo por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por la acción de un tercero.-

En conclusión, las circunstancias que rodean un siniestro deben ser analizadas en el caso concreto, es por ello que recomendamos a las personas que hayan sufrido un siniestro y tengan interés en recibir asesoramiento, que agenden una cita informativa a los fines de que realicemos un estudio personalizado de su caso para brindarles asesoramiento.

Si sufro un accidente de tránsito, ¿Qué puedo reclamar al seguro?

Tras sufrir un accidente de tránsito se reclama la totalidad de los daños efectivamente sufridos por los damnificados. Si además de los daños materiales en el vehículo la victima ha sufrido lesiones y éstas se encuentran respaldadas y certificadas por la correspondiente atención médica recibida, además de los daños materiales se reclama la incapacidad física que dichas lesiones le han generado. Para los casos de siniestros con lesiones nuestro Estudio Jurídico cuenta con profesionales médicos legistas que evalúan los casos de manera personalizada.-

¿Cuánto demora la tramitación de un reclamo ante una compañía de seguros?

Los tiempos de tramitación de un reclamo oscilan entre los 30 y 45 días, hay muchas variables a tener en cuenta, por ejemplo, cual es la Aseguradora que atiende el reclamo, cuantas pericias hay que realizarse ya que por ejemplo si hay lesiones además de la inspección de daños debe llevarse a cabo una junta médica. Lo mismo ocurre con los plazos de pago una vez logrado el acuerdo, hay compañías que pagan a 30 días otras a 60 días, como dijimos, todo amerita un análisis del caso en concreto.

Resaltamos que la ayuda de una profesional resulta clave para acelerar los procesos ya que la intervención de un letrado les hace ganar tiempo ya que garantiza mayor celeridad y agilidad en la tramitación. Lo que ocurre es que muchas personas no quieren pagar abogados, es por eso que destacamos que una de las ventajas que ofrece nuestro Estudio Jurídico es que la tramitación del reclamo no tiene costo inicial alguno, sino que los honorarios se pagan a razón de un porcentaje previamente convenido con el cliente sobre la indemnización a percibir en el momento en que efectivamente la cobre.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar o denunciar un siniestro?

El plazo para reclamar los daños sufridos por un accidente de transito es de 3 años a contar desde la fecha en que ocurrió el siniestro.

