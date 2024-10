Con personal médico, y en diferentes colectivos, regresan los estudiantes a Jujuy

En la tarde de este jueves, regresó a la provincia de Jujuy el primer grupo de niños con síntomas de influenza B. Se trata de al menos 11 menores que presentan síntomas de fiebre, neumonía y otros malestares, acompañados por personal médico.

La Casa de Jujuy se puso a disposición del grupo y envió personal médico que atendió a los niños, pidiendo que regresaran acompañados por un profesional y bajo control. Se avisó a la provincia, y se los esperará para ser atendidos de forma inmediata a su llegada.

Lo que debía ser un viaje soñado se convirtió en una pesadilla, aseguraron los padres de los niños de San Pedro y Ledesma (Jujuy). "Nos decían que estábamos paranoicos y susceptibles por la muerte de Juanita", afirmaron.

Una mamá acompañante, relató lo vivido y el destrato que asegura sufrieron por parte de la empresa LECFER. "Cuando subimos al colectivo, un coordinador venía con tos y congestión. Reclamamos y nos dijeron que tenía alergia. Creemos que puede haber sido la causa. El domingo, una de las nenas empezó con fiebre, y después otros dos niños mostraron síntomas que dieron positivo por influenza B. Desde el primer momento pedimos los hisopados, pero nos decían que no. Cuando empezó a salir en los medios de comunicación, finalmente aparecieron con los hisopados".

"Les pedimos que fueran apartados del resto y aislados, pero nos decían que no había lugar. Se mostraron muy molestos por el uso de barbijo dentro del hotel, afirmando que generábamos pánico al resto de la gente. Lo peor fue escuchar que estábamos neuróticos y susceptibles por la muerte de Juanita. Eso fue muy duro; estaban enojados. Si nos hubieran escuchado antes y no esperar a que saliera en los medios, esto no hubiera pasado".

Esta tarde, 11 niños viajaron, de los cuales seis dieron positivo por influenza B y uno por COVID. Sin embargo, al principio, la empresa decía que no estaba dentro del contrato, a pesar de que fueron 15 horas de viaje. Fueron con un médico por pedido de la Casa de Jujuy, que se puso a disposición, y desde la provincia están pendientes de su llegada. "Ya comenzamos con las acciones legales en Jujuy; dos meses antes del viaje nos cobraron 100 mil pesos por la cobertura médica de 24 horas".