Denuncian que intentan desalojar una escuela de Villa Santa Cruz del Lago

La comunidad educativa de la escuela «Sol de Oro», ubicada en Villa Santa Cruz del Lago, denunció que el gobierno de Omar de Giovanni intenta desalojarlos y quedarse con un terreno que fuera donado en 2008. Aseguran que hay «intereses oscuros» detrás de las maniobras y que se puso en jaque la educación de más de 200 alumnos de toda la región.

Lucas Molina es docente y fundador de la asociación civil y manifestó a EL DIARIO: «Estamos en un terreno donado en el año 2008 y nos encontramos con un proyecto de ordenanza que quiere retrotraer esa donación. No hay claridad sobre lo que quieren hacer, pero cuando uno lee el proyecto, dice que si no tenemos la titularidad (la cual no tenemos, porque es un espacio verde de un loteo del año 1957), nos quitarán el terreno. La ordenanza vigente dice que nos donaban el predio para que pudiéramos construir».

«Ahora nos exigen una titularidad que no tenemos y piden que les compremos esa tierras, que consideran que les pertenecen. Es un apriete político y una violencia institucional muy grande. Nosotros somos una asociación civil y cuando nos donaron el terreno, teníamos un jardín y nivel primario. Nos pusimos a construir con mucho esfuerzo y siempre cumpliendo con las normas»; añadió.

«Tenemos más de 150 familias que forman parte de la comunidad y han egresado nueve promociones de nivel secundario. Tenemos familias de todos lados, del norte y sur de Punilla y hasta de Córdoba. Estamos abiertos a cualquier consulta y estamos esperando que los concejales o el intendente nos convoquen a una reunión. Queremos exponer nuestro posicionamiento en este proyecto de ordenanza y creemos que hay otros intereses por detrás»; concluyó.