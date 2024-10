Liam Payne tendrá su primer sencillo póstumo, "Do no wrong", junto a Sam Pounds

A menos de un mes de su trágica muerte, Liam Payne tendrá su primer single póstumo, “Do not wrong”, junto al productor y cantante Sam Pounds. Será lanzado el próximo viernes 1 de noviembre. El ex miembro de One Direction falleció el pasado 16 de octubre tras una caída desde el balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Así lo confirmó Sam Pounds en su cuenta de X, antes Twitter, con una imagen de un reproductor con tres versiones de la misma canción, de estudio, en vivo y a capella.

“Rezo para que esta canción sea una bendición para el mundo, como Liam siempre ha soñado. Rezo para que los ángeles los consuelen a todos, todos los días mientras la escuchan. Rezo para que esta canción sea una bendición para Ruth, Bear y toda la familia”, escribió el productor.

Pounds espera que este lanzamiento opaque las distintas noticias relacionadas a la muerte del cantante: “Rezo para que esta canción eclipse los ecos negativos. Rezo para que el poder sanador positivo sobrenatural los abrace a todos y cada uno de ustedes. Guarda los enlaces aquí. Con amor SEAMOS todos la bendición”.

La causa de la muerte de Liam Payne sigue siendo investigada en nuestro país por el fiscal Marcelo Roma. Geoff Payne, el padre de Liam, se encuentra en Argentina para agilizar el caso y poder repatriar el cuerpo del artista hacia su hogar. (NA)