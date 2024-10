"Desmalvinizados con Historia" el relato de héroes de Malvinas sin reconocimiento

Este viernes 4 de octubre, a las 18 horas, se presentará en el auditorio municipal de Villa Carlos Paz el libro "Desmalvinizados con Historia", donde los veteranos no reconocidos en Córdoba cuentan en primera persona lo que vivieron durante la Guerra de Malvinas. Se relatan lo que se ocultó a la sociedad y por lo que han estado luchando desde hace años.

César Ortiz, quien es parte de este trabajo, manifestó: "Nosotros somos una asociación civil de veteranos que venimos trabajando desde hace años en el reconocimiento que se nos ha venido negando. En este libro participan 30 veteranos no reconocidos, entre ellos algunos de Carlos Paz. La corrección la hicieron dos escritoras de Carlos Paz. Si bien no somos escritores, somos el sentir y la historia viviente del conflicto bélico en el Atlántico Sur."

"Ponemos todo lo que hicimos en la guerra siendo soldados, con 18 o 19 años, que dimos todo por la patria. Estuvimos en la Patagonia y cumplimos un rol importantísimo, no solo en la logística, sino en la defensa. Los ingleses no podían permitir que la aviación les diera una lección y teníamos que defender. Enviaron aviones tácticos y estuvimos para defender. De los 649 héroes nacionales, 17 son muertos en la costa patagónica, algo que la gente no sabe, y son héroes nacionales."