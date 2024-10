La historia del carlospacense que acompañó a José de Zer

Guillermo Ramírez es vecino de Villa Carlos Paz y tuvo el privilegio de conocer y acompañar al célebre periodista José de Zer, el cronista «estrella» de la década del ochenta, durante aquellas espectaculares coberturas en Capilla del Monte a la caza de ovnis. Tras haberse estrenado una superproducción de Netflix que cuenta la historia del periodista, recordó sus días de verano haciendo el papel de «Chango» (el fiel compañero de Zer) quien se encontraba enfermo.

En una entrevista con EL DIARIO, Ramírez recreó sus aventuras al lado del «hombre que creía en los platos voladores».

«Yo fui camarógrafo de José de Zer. Él venía mucho a Carlos Paz para cubrir espectáculos y era amigo de Ramón Yardá y los que estaban en el mundo de la prensa y las relaciones públicas. En ese momento, por lo general íbamos a comer al restaurante de la Tía Negra y nos enteramos que el famoso «Chango» (que estaba haciendo las coberturas de Capilla del Monte) estaba enfermo y José necesita cubrir una nota que se había pautado. Yardá fue quien le dijo: «él sabe firmar» y me señaló a mí. Yo la verdad que nunca había agarrado una cámara, pero supuse que no sería muy difícil. Él me marcó un plano, me dijo que tomara cierta distancia y así comencé la aventura de ser camarógrafo»; relató.

«Tuve la oportunidad de acompañarlos a ver el tema de los platos voladores, fue algo divertido. La televisión vendía mucho en aquel entonces y José era especialista en generar suspenso, en hacer ficción y espectáculo. Pero también es cierto que pasaban cosas, como la Huella del Pajarillo. Eso fue real y significó mucho para Capilla del Monte y el turismo en nuestra región. Tenía 100 puntos de rating y creo que lo principal era que él estaba convencido de que había cosas inexplicables en el cielo. Después lo vendía, guionada a la gente que aparecía hablando, mostraban luces y esas cosas, pero otras cosas no eran inventos. Uno cuando va a Capilla del Monte siente una energía diferente, todos hemos observado cosas raras en el cielo»; agregó Ramírez.

«Zer era un loco lindo con una visión fantástica de lo que era el marketing televisivo. Recomiendo que vean la película porque es bastante fiel a lo que pasó, su forma de trabajar y vender. Él realmente creía que había vida extraterrestre»; completó.