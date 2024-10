Milei en Córdoba: «Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia»

El presidente Javier Milei participó del acto por los 47 años de la Fundación Mediterránea en Córdoba, defendió su gobierno y dijo: «Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia». El mandatario se trasladó en el avión presidencial, fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y aseguró que se logró hacer «el ajuste más feroz que se hizo en el mundo».

Milei llegó acompañado por su hermana Karina, habló ante los empresarios y dirigentes en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial y sostuvo: «Estamos más cerca de la salida del cepo, estamos mucho más cerca que en el mes de diciembre».

Su llegada a la capital mediterránea coincidió con las jornadas de protestas que se llevan adelante en todo el país.

«Metimos el ajuste más grande en la historia de la humanidad y ya recuperamos el nivel económico que había cuando llegamos, vaya si eso no es un milagro»; soltó Milei ante el empresariado. «En pocos lugares juego de local como acá. Estamos frente a un evento histórico y no convencional de bajar la inflación, por eso amerita discutir lo que el gobierno está haciendo. Cuando llegamos al poder, la inflación mayorista era del 54%, que anualizado da 17.000%. El último número fue de 2%, anualizado a 28%. Vale la pena dar la discusión porque mucho se dijo que el Gobierno no tenía programa. ¿Cómo bajamos la inflación entonces?»; expresó el mandatario al abrir su discurso.

«Los comunicadores perdieron noción de lo que es un programa de estabilización. A diferencia de otros casos, lo interesante de esta estabilización es que no hubo una hiperinflación previa porque cuando eso pasa, se licúan los activos financieros. La propia recomposición de la demanda de dinero hace que sea más fácil estabilizar. Otra característica importante es que nosotros no hicimos un plan Bonex, que tanto nos acusaron en la campaña presidencial. Nosotros fuimos los únicos en hablar de los pasivos remunerados, sin dar fechas porque somos un gobierno liberal libertario y el proceso debía ser a mercado. Lo que parecía imposible, lo resolvimos en seis meses. Eso nadie lo nota, pero en términos de inflación es muy significativo»; recalcó.

En otro fragmento de su disertación, puntualizó: «Cuando asumimos, estábamos ante la crisis más grande de la historia de Argentina. Teníamos el doble del desequilibrio monetario, peor que en la hiperinflación de 1989 con Raúl Alfonsín. Teníamos indicadores sociales peores a los que había en diciembre de 2001, antes de la caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín. Alfonsín fue parte de un golpe de Estado, le pesificaron la deuda a Clarín y lo mostraron como un héroe». «Algunos economistas me culpan de haber devaluado, eso lo dice alguien que no está formado en economía. La gente no está obligada a saber de economía. Pero con las reservas netas negativas en 12.000 millones de dólares, yo no devalué, fue sincerar las cosas. El gobierno anterior vivía incumpliendo con el FMI y el programa estaba caído, por eso era inconsistente».

«Nadie fue engañado en la campaña electoral, dijimos que íbamos a cortar con el gasto público y lo hicimos. Dijimos que íbamos a ir a déficit cero y nos dijeron que estábamos locos. Lo planteamos y lo logramos en el primer mes de gestión, eso fue lo más increíble. Miren los números de Argentina en los últimos 123 años, es la primera vez que el país va a terminar con equilibrio fiscal en la línea financiera (...) Llegamos a emisión cero y discutimos la salida del cepo. Estamos mucho más cerca de salir del cepo de lo que estábamos en diciembre, pero hay que sanear y restaurar el patrimonio del Banco Central. Se tienen que dar tres condiciones: cuando no haya más inflación, resolvamos el problema de los stocks en moneda extranjera y que la base monetaria coincida con la base monetaria amplia. Las LEFI se tienen que achicar y eso es lo que está pasando»; completó.