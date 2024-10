El Gobierno extendió el blanqueo de capitales hasta el 8 de noviembre

Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció este jueves en forma oficial que “se extiende la primera etapa de la regularización de activos hasta el viernes 8 de noviembre inclusive”. Esta prórroga obedece a “algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto”, publicó el funcionario a través de un posteo en su cuenta en la red social X.

El blanqueo de capitales, cuya primera etapa cerró este jueves, superó todos los pronósticos y permitió que los depósitos en dólares alcanzaran un nuevo récord. La primera etapa del blanqueo fue la más favorable para los que decidan exteriorizar tenencias sin declarar hasta aquí.

El stock total de estos depósitos ya rondaría los US$ 35.000 millones, según datos oficiales. La plata del blanqueo ingresa a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA).

Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de US$ 18.400 millones, o un 130% desde los US$ 14.200.

El cambio de tendencia en el ingreso de divisas ya se había insinuado tras la asunción del nuevo Gobierno y la fuerte devaluación del peso, al punto que estos depósitos pasaron a mostrar un crecimiento promedio mayor a los US$ 450 millones por mes entre diciembre del 2023 y junio de este año.

De allí en más, con el empuje extra de los ingresos vía CERA, ya aumentaron en más de US$ 540 millones por mes entre julio y agosto y saltaron en US$ 4.800 millones durante septiembre.

El Gobierno cancela vencimiento con el FMI por US$756 millones

El Gobierno nacional pagará mañana viernes US$756 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del préstamo vigente por US$42.181 millones. Al ser un pago de intereses, no puede ser reprogramado para fin de mes, tal como se realizó en otras oportunidades.

Los pagos en moneda extranjera de Argentina durante noviembre ascienden a US$984 millones, dado que deben sumarse US$187 millones de cancelaciones con otros organismos internacionales.

La cancelación se realiza en un momento de cierto oxígeno para las reservas internacionales, dado que a favor del blanqueo las butas trepan a US$29.879 millones, aunque las netas siguen en negativo en unos US$2.000 millones.

Estos pagos se verán reflejados en una caída de las reservas brutas la próxima semana.

El Banco Central cierra un octubre impensado con compras de divisas por más de US$1.500 millones, a partir de una continua liquidación del agro y del sector energético, además del flujo proveniente del blanqueo de capitales.

El FMI está realizando la octava y novena auditoria del programa en curso cuya aprobación derivaría en un desembolso de los US$1.000 millones.

Durante la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo contactos con la cúpula del FMI durante la Asamblea Anual del organismo en Washington pero no se avanzó en la discusión de un nuevo programa que le permita al país hacer frente a los próximos vencimientos.

Durante 2025 Argentina le debe pagar al FMI US$3.000 millones divididos en partes iguales en cada semestre