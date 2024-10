Alejandro Fantino habló del juicio contra Mirtha Legrand y Nacho Viale

Buenos Aires. Alejandro Fantino sorprendió al hablar sobre el juicio que mantiene contra Mirtha Legrand y su nieto, Nacho Viale, por un hecho ocurrido en 2018. El conflicto legal tiene su origen en una emisión del programa La noche de Mirtha, donde Natacha Jaitt ventiló cuestiones relacionadas con la causa de corrupción de menores en el club Independiente. Aunque no nombró directamente a Fantino, lo dio a entender, y el conductor decidió iniciar una demanda civil y comercial en busca de justicia.

Durante una reciente entrevista con LAM (América TV), Fantino rompió el silencio y dio detalles sobre el estado del juicio. “Es un juicio que comenzó en 2018, una demanda civil y comercial, de la cual energéticamente me desligué”, explicó. A lo largo de estos años, el proceso judicial ha avanzado sin que él estuviera completamente al tanto de los detalles. “Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo… lo sabía mi equipo de trabajo y mi abogado”, agregó.

Uno de los participantes de esa mesa, el periodista Gustavo Grabia, fue llamado como testigo en el juicio. Durante una aparición en Desayuno Americano, Grabia reveló detalles de lo sucedido aquella noche. “Ella miraba y hablaba para el costado, después me enteré de que había una persona del Servicio de Inteligencia detrás de cámara”, comentó el periodista. Jaitt, posteriormente, rectificó sus declaraciones ante la Justicia.

En la entrevista con LAM, Fantino también fue consultado sobre lo qué hará con el dinero en caso de ganar el juicio. El conductor fue claro al decir que no tiene intención de quedarse con la compensación. “No sé, pero la plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo”, expresó. Sin embargo, aclaró que el proceso podría durar varios años, por lo que aún no tiene nada decidido.

Finalmente, Fantino reveló que hubo una mediación en 2019, pero que Nacho Viale no quiso llegar a un acuerdo. “Hubo una mediación por escrito, pero Nacho quiere ir hasta las últimas consecuencias”, indicó. El juicio sigue en curso, pero Fantino se mantiene firme en su postura de dejar el conflicto atrás y mirar hacia el futuro.