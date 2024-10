Santilli anticipó que apoyará el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El diputado del PRO Diego Santilli reveló que acompañará el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que aclaró que se trata de una postura personal que no refleja la posición del bloque en su conjunto.

“Tengo la posición de sostener el veto porque uno no puede perder la coherencia de lo que dice”, sostuvo en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa, Pasa por Radio Rivadavia.

Según precisó el legislador nacional, se discuten dos cuestiones claves para el PRO como lo son el equilibrio fiscal y la defensa de la educación pública. "Soy egresado de la UBA, la amo y ha sido un lugar central, pero detrás de una bandera noble tenes dirigentes que hacen política o han pisoteado la educación pública porque no han votado la esencialidad educativa”, cuestionó el legislador a días de la multitudinaria marcha universitaria.

“A este tema había que discutirlo en el Presupuesto 2025 para lograr la mejora de la educación pública y el equilibrio fiscal. Lo habíamos planteado antes de escucharlo al Presidente en el Congreso”, contrapuso.

Asimismo, reveló que el próximo martes habrá una reunión del bloque del PRO, donde transmitirá su postura de respaldar el veto de Milei a contramano de la postura del titular del espacio, Mauricio Macri, aunque evitó precisar su accionar si la posición mayoritaria es la de rechazarlo. "Tengo la misma posición que tuve hace dos meses. No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Hace dos meses votamos algo, ¿qué cambió?”, planteó respecto a la sesión en la que se votó declarar la esencialidad de la educación.

Para Santilli, la postura está fijada desde “hace dos meses”, por lo que el espacio “no puede perder la coherencia de lo que se dice” y debe pararse “en el lugar de la coherencia, la responsabilidad y la educación pública”. “Si perdemos la coherencia tenemos un problema con la sociedad y con lo que representamos”, planteó en un mensaje a la interna.

En otro pasaje de la entrevista, el diputado aseguró que no se siente “destratado” por la administración libertaria, como lo expresa otro segmento del PRO, el nucleado detrás de la figura de Macri, y reafirmó su alineamiento con el oficialismo. “No me siento destratado porque no estoy buscando nada. Tuvimos una elección y nos tocó salir terceros, y el presidente de nuestro partido y todos nosotros hemos apostado al cambio a cambio de nada. Cualquiera piensa que debiéramos converger”, precisó.

“No es fácil desarticular años y años de destrucción, pero está en ese camino el Presidente y a los 9 meses le empiezan a poner la traba. ¿Tienen miedo de las elecciones del año que viene o quien volver al pasado de los que nos quieren destruir?”, se preguntó en una clara crítica al kirchnerismo.

Por último, en las vísperas de las elecciones legislativas del 2025, Santilli planteó converger en una lista conjunta con la La Libertad Avanza, aunque aclaró que de no cerrar acuerdos se competirá electoralmente. (NA)